Delgadez sin límites, así es el HOT 60 Pro+ de Infinix y su Record Guinness

El Infinix HOT 60 Pro+ ha logrado posicionarse como el smartphone con pantalla curva 3D más delgado del mundo, tras ser certificado por los GUINNESS WORLD RECORDS.

Este reconocimiento destaca no solo su impresionante grosor de tan solo 5.95 mm en su punto más delgado, sino que también subraya cómo la marca está impulsando nuevos estándares de diseño.

Certificación Guinness y ceremonia global

Durante una ceremonia celebrada en el emblemático templo Borobudur, Indonesia, la firma recibió su certificado Guinness, un momento que marcó un punto de inflexión para la presencia internacional de la marca.

Para validar este récord, el Infinix HOT 60 Pro+ pasó rigurosas pruebas en un laboratorio acreditado por ILAC, donde se utilizaron mediciones láser precisas en diez puntos diferentes del dispositivo.

El grosor oficialmente reconocido para el récord fue de 6.09 mm en su punto más robusto, garantizando la transparencia y confiabilidad del proceso.

Diseño ultradelgado sin comprometer experiencia

Contrario a la tendencia de que los dispositivos ultrafinos sacrifican potencia o autonomía, este modelo equilibra diseño y prestaciones.

Integra una pantalla curva AMOLED de 6.78 pulgadas con actualización de 144Hz y un brillo pico de 4,500 nits, lo que asegura fluidez y gran visibilidad para todo tipo de uso, desde el gaming hasta la visualización de contenidos en exteriores.

El cuerpo ultraligero de 155 gramos y la protección Corning Gorilla Glass 7i fortalecen tanto la estética como la durabilidad.

Potencia y autonomía en el uso diario

El HOT 60 Pro+ está equipado con el procesador MediaTek Helio G200 de 6nm, 8GB de RAM (ampliable virtualmente a 16GB), almacenamiento interno de hasta 256GB y una batería de 5,160 mAh con carga rápida de 45W.

Esto permite alcanzar hasta 90 FPS en títulos exigentes como Free Fire y disfrutar de una autonomía extendida gracias a su gestión energética inteligente. También cuenta con resistencia certificada IP65 contra polvo y agua.

Profesionales y gamers: una experiencia diferenciada

Este modelo ha despertado interés tanto en usuarios habituales como en aficionados a los videojuegos móviles.

Los altavoces estéreo optimizados con JBL y DTS, el modo e-Sports Pro y asistentes con inteligencia artificial elevan la experiencia de juego y multimedia. La batería ofrece hasta 23 minutos para completar la mitad de su carga, lo que favorece sesiones largas sin interrupciones.

La llegada oficial del Infinix HOT 60 Pro+ a México y otros países de la región representa una opción competitiva para quienes buscan tecnología premium a precios accesibles.

Fuente: Infinix