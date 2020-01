Huawei y el gobierno de Reino Unido trabajan en el lanzamiento de la red 5G

Huawei anunció la confirmación del gobierno de Reino Unido para continuar trabajando y mantener en marcha el lanzamiento de la red 5G. Esta decisión fue basada en las evidencias que darán como resultado el contar con la infraestructura de telecomunicaciones más avanzada, más segura, más rentable y adecuada para el futuro. Esta confirmación le da acceso al Reino Unido a tecnología líder mundial y garantiza un mercado competitivo.

De esta forma desestiman la recomendación del presidente de Estados Unidos quien recomendó no usar la red 5G de Huawei, para evitar robos de datos sensibles, y de no hacerlo no se les ayudaría en cooperaciones de inteligencia.

El Secretario de comunicaciones de Reino Unido indicó que es solución específica por razones específicas y la decisión tiene que ver con los cambios que enfrenta su país, al reunirse de con el director de seguridad nacional.

Huawei ha declarado que Estados Unidos desea que sus equipos sean bloqueados de las redes de ese país porque ninguna de sus empresas puede ofrecer dicha tecnología a un precio competitivo.

Con esta confirmación se fortalece el mercado de proveedores dando parte a una competencia justa para la confiabilidad e innovación de la red, garantizando que los consumidores tengan acceso a la mejor tecnología posible.