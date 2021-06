Durante el evento de lanzamiento de Huawei de su sistema operativo HarmonyOS, se dio a conocer que entre la estrategia de consumo a largo plazo para la vida inteligente, la cual se basará en cinco escenarios: deporte salud, entretenimiento, hogar inteligente, oficina inteligente y viajes inteligentes, para lo cual se enfatizó en la facididad de uso del mismo respecto a Android, sobre todo en la conectividad en equipos IoT y todo el ecosistema de la marca.

Como introducción al lanzamiento de Harmony OS se hizo un resumen de los sistemas operativos: en la década de los 80s se lanzó la computadora personal con DOS y luego Windows, para luego pasar en los años 2000 a la era de los smartphones, con la aparición de Symbian, iOS y Android. Ahora, con la nueva era en que todo está conectado e inteligente, la experiencia del consumidor con los diferentes dispositivos varian entre si, y en algunos casos con diferentes Sistemas Operativos: uno para smartphones, otro para televisores, otro tabletas, otros para autos y hasta para accesorios inteligentes, todos con una memoria y capacidad de almacenamiento limitadas pero con baterías de larga duración, lo que hace imposible tener un SO para todos, es por eso que se desarrolló HarmonyOS.

HarmonyOS está diseñado para servir a todo tipo de dispositivos, soportando diferentes equipos y hardware, por lo que puede usarse por igual en un smartphone, reloj inteligente, tableta inteligente y televisor inteligente, además de emplearse en dispositivos IoT, como casas inteligentes, una cámara, electrodomésticos, uno como todo, todo como uno,

HarmonyOS se empezó a desarrollar hace cinco años, esperando usar un solo código, y que todos los módulos estuvieran desacoplados y así poder satisfacer las demandas de los diferentes dispositivos, lo que permite su uso en equipos con memorias pequeñas de hasta 128 KB hasta las masgrandes, siendo el único con esta versatilidad, lo que los convierte en los pioneros de la tecnología distribuida en hacer la conexión.

Con Harmony OS se puede conectar equipos tan diversos para crear una red, como para hacer grabaciones, enlazar al smartphone con un dron, dos cámaras, otro smartphone, lo que se necesite el usuario. También para crear una red laboral entre tabletas y laptops o pc y un smartphone, para compartir información entre estos, sin importar el número de dispositivos conectados, con facilidad de uso, como si fuera uno.

Panel de control de HarmonyOS

Permite controlar a los usuarios fácilmente su smartphone y otros dispositivos conectados, pudiendo crear una red de los mismos. A esto se le conoce como “Super dispositivos”. Como ejemplo se mencionó que en una app de streaming de música se puede seleccionar el dispositivo en donde se desea reproducir por medio de una miniaplicación que se abre y detecta a estos equipos. Lo mismo aplica para seleccionar la conexión a WiFi y Bluetooth, sin entrar a los ajustes y mostrando el estado de los dispositivos, donde cada uno tiene sus propias mini aplicaciones, lo que permite que se vean los equipos conectados y controlarlos en un solo lugar de forma fácil.

También extraer las capacidades de los diferentes dispositivos. Esto significa que no se necesitan cables para conectar equipos. Con HarmonyOS solo se toca la miniapp del mismo y se arrastra hacia el ícono del smartphone o dispositivo de interés, para que inicie la conexión.

Por ejemplo conectar el Smart TV con bocinas para ver una película del smartphone. Esto se logra por medio de dos tecnologías que sincronizan el video y el audio. Uno es la de reloj y otra es la que evita interferencias. También se proveyó de las mismas a sus socios, para que sean compatibles. También aplica para conectar una tableta con una PC, o con un smartphone para mandar archivos. Tan fácil como jalar y arrastrar entre estos para compartirse. De hecho el equipo de Huawei se lee como si fuera una unidad de memoria adicional a la computadora.

También el panel de control permite ver los contenidos destacados de cada app al tocarla. En caso de que se desee destacar como un widget, basta con jalarla en la ubicación deseado y crecerá al tamaño deseado al anclarse. También se pueden crear diferentes pantallas acorde a sus necesidades. Todo esto como parte de los servicios atómicos, que son parte del centro de servicios incluidos en smartwatches, tablets y smartphones compatibles con HarmonyOS.

Al unir dos apps se crea una carpeta inteligente, ya que sugiere incluir las apps similares en la misma y solo se debe aceptar si se desea que se incluyan. y muestra todos las apps sin necesidad de entrar.

Este sistema también permite compartir servicios de un equipo a otro sin necesidad de loguearse, un problema cuando se olvida la contraseña y que evita a veces su uso en el dispositivo que se desea ver. Lo mismo se hace con las apps para enviarlas del smartphone al smartwatch, un toque y arrastre y eso es todo, incluso no requiere que se instala la app si la persona que lo recibe no la tiene.

HarmonyOS Connect

Con esta versión se conectan los electrodomésticos que cada vez son más inteligentes pero no siempre los usuarios pueden aprovecharlas, ya que se necesitan apps únicas y luego encontrar las funciones que necesitan, por eso solo el 5% de los usuarios las usan. Esto no pasa con HarmonyOS. Aquí solo se toca la etiqueta del horno basado en HarmonyOS con la parte trasera del smartphone. Así al sincronizarse se crea su mini app con las funciones que se necesitan.

Es por eso que HUAWEI HiLink se ha actualizado a HarmonyOS Connect para equipar un mayor número de dispositivos que no son de Huawei con funciones inteligentes. Entre las marcas compatibles está midea, haier y Joyoung de forma inicial.

Privacidad y seguridad

HarmonyOS 2 se ejecuta de forma aún más fluida que la última generación de EMUI. Un teléfono basado en HarmonyOS 2 puede mantener velocidades de lectura/escritura similares a las de un teléfono nuevo tras 36 meses de uso, incluso si queda poco espacio de almacenamiento en el dispositivo.

HarmonyOS 2 mantiene las aplicaciones abiertas en ejecución en segundo plano, de modo que siempre estén disponibles para continuar donde lo dejó: puede volver a la última acción o página en una aplicación determinada incluso cuando hay decenas de aplicaciones abiertas. Por ejemplo, si está buscando un producto en una aplicación de compras, después cambia a otra aplicación para enviar un mensaje a un amigo y después abre el navegador para realizar otra búsqueda, puede volver a la última página que estaba visualizando en la aplicación de compras sin problemas. Además, los dispositivos basados en HarmonyOS 2 permiten disfrutar de una duración de la batería prolongada: tras la actualización a HarmonyOS 2, el teléfono HUAWEI Mate 40 Pro puede ejecutar Game for Peace durante 5,1 horas seguidas.

Huawei tiene el compromiso de proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios. HarmonyOS no solo se basa en las tecnologías líderes de privacidad y seguridad disponibles en EMUI, sino que las desarrolla aún más. Su principio de diseño fundamental consiste en garantizar que solo la persona adecuada pueda acceder a los datos adecuados en el dispositivo adecuado, con el objetivo de garantizar la seguridad de cada acceso a cada dispositivo, así como la seguridad de cada acción de almacenamiento, transmisión y uso de datos en todos los escenarios. Cuando se activa la autenticación de identidad colaborativa multidispositivo, los usuarios solo pueden desbloquear el teléfono a través de la combinación del reconocimiento facial en el smartphone y una comprobación especial que garantiza que el reloj del usuario es el que está conectado con el teléfono.

Asimismo, HarmonyOS gestiona los datos del usuario en base a categorías y protege los dispositivos por nivel mediante la configuración de umbrales de seguridad específicos para los super dispositivos. Solo los dispositivos que reúnen los estrictos requisitos de seguridad pueden acceder a los datos correspondientes al nivel de seguridad, lo que garantiza que los usuarios puedan disfrutar de las funciones de colaboración multidispositivo con auténtica tranquilidad. Las aplicaciones de HarmonyOS se someten a pruebas rigurosas durante el desarrollo, el lanzamiento, la instalación y el uso para garantizar que ofrezcan una experiencia segura en un ecosistema limpio.

También se dio a conocer la iniciativa Open HarmonyOS para que aumenten los socios que usen esta plataforma como parte del proyecto de código abierto. Todos los certificados que han recibido confirman que posee el mas alto nivel de seguridad.

Por ahora está previsto que casi 100 dispositivos de Huawei, entre los que se incluyen las series HUAWEI Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 y MatePad Pro, reciban la actualización a HarmonyOS 2 en China. Los usuarios que no deseen esperar para probar el nuevo SO pueden enviar una solicitud al Huawei Club o a través de la aplicación My Huawei o inscribirse en el Programa de experiencia de HarmonyOS en cualquiera de las 66 tiendas de experiencia fuera de línea de Huawei en China. Se desconoce cuando estará disponible a nivel internacional.