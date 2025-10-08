Filtraciones revelan el Huawei Mate 80 Pro con cámara periscópica ampliada

Mate 80 Pro filtrado en dos colores y con flash dual

Nuevas imágenes han salido a la luz revelando el diseño del próximo buque insignia de Huawei. El Mate 80 Pro ha sido captado en dos atractivos colores: negro y amarillo, mostrando un renovado módulo de cámara circular que marca una clara evolución respecto a su predecesor.

Estas filtraciones, compartidas por el reconocido informante Director Shi Guan, nos ofrecen un vistazo detallado a lo que podría ser uno de los smartphones más esperados para finales de 2025.

A diferencia de la serie Pura 70 Pro con su característico módulo triangular, Huawei mantiene la tradición de un diseño circular para las cámaras en su línea Mate.

Sin embargo, este nuevo modelo presenta un módulo significativamente más grande que el del Mate 70 Pro, con una completa reorganización de los sensores y la inclusión de una característica poco común: un sistema de doble flash LED.

La filtración también incluye imágenes de una funda protectora blanca de plástico, lo que sugiere que los accesorios oficiales ya están en producción, reforzando los rumores sobre un lanzamiento inminente programado para noviembre de este año.

Renovado sistema de cámaras con flash dual

El aspecto más destacado de estas filtraciones es sin duda el rediseñado módulo de cámara. La cámara teleobjetivo periscopio ahora ocupa una posición privilegiada en la parte superior central del módulo circular, presentando una lente frontal notablemente más grande que la generación anterior.

Esta ubicación estratégica podría indicar mejoras significativas en la capacidad de zoom del dispositivo.

Por debajo de este teleobjetivo se encuentran la cámara principal y el sensor ultra gran angular, dispuestos de manera simétrica. Pero lo que realmente llama la atención es la presencia de dos flashes LED flanqueando la cámara teleobjetivo.

Aunque la función específica del segundo flash aún no se ha confirmado oficialmente, los expertos especulan que Huawei podría estar apostando por un mayor rendimiento lumínico y un alcance extendido para fotografía nocturna o en condiciones de poca luz.

El Huawei Mate 70 Pro destacó entre sus competidores gracias a su cámara principal con apertura variable y un teleobjetivo periscopio con función macro. Es de esperar que el Mate 80 Pro no solo mantenga estas características diferenciadoras, sino que las mejore sustancialmente.

Diseño y especificaciones esperadas

Las imágenes filtradas revelan que la parte posterior del Mate 80 Pro tendrá un acabado ligeramente curvo, mientras que el marco lateral albergará el botón de bloqueo y los controles de volumen en una disposición ergonómica.

Los dos colores mostrados en las filtraciones —negro y amarillo— sugieren que Huawei continuará ofreciendo opciones tanto clásicas como atrevidas para sus consumidores.

Según rumores del sector, la serie Mate 80 estará compuesta por cuatro modelos: el Mate 80 estándar, el Mate 80 Pro que vemos en estas imágenes, un modelo superior Mate 80 Pro+ y una edición exclusiva Mate 80 RS Porsche Design.

Todos estos dispositivos estarían impulsados por el nuevo procesador HiSilicon Kirin 9030, marcando el regreso de Huawei a los chips de desarrollo propio tras las restricciones comerciales de los últimos años.

En cuanto a la batería, las especulaciones apuntan a una capacidad mínima de 6,000 mAh con soporte para carga rápida de 100W a través de USB-C, además de carga inalámbrica. Esto representaría un salto significativo respecto a la generación anterior, posicionando al Mate 80 Pro entre los smartphones con mayor autonomía del mercado premium.

Sistema fotográfico de alto nivel

Aunque los detalles específicos sobre la configuración de cámaras son aún limitados, fuentes del sector indican que la cámara principal contará con un sensor de 50 MP de mayor tamaño que el modelo anterior.

Esto, combinado con la experiencia de Huawei en procesamiento de imagen y su colaboración con Leica (si continúa), podría resultar en capacidades fotográficas excepcionales.

El teleobjetivo periscopio, ahora más prominente en el diseño, probablemente mantendrá la función macro que tan bien recibida fue en el Mate 70 Pro, permitiendo a los usuarios capturar tanto objetos distantes como primeros planos detallados sin cambiar de lente.

La presencia del doble flash LED sugiere que Huawei está prestando especial atención a la fotografía en condiciones de poca luz, un área donde la marca ya destacaba pero que ahora podría llevar a un nuevo nivel con mayor potencia lumínica y posiblemente diferentes temperaturas de color para adaptarse a distintos escenarios.

Un fuerte competidor para la gama alta

El Huawei Mate 80 Pro se perfila como un contendiente serio en el segmento premium de smartphones para finales de 2025.

Con un renovado sistema de cámaras que incluye un innovador flash dual, un potente procesador Kirin 9030 y una batería de gran capacidad, Huawei parece decidido a recuperar su posición de liderazgo en el mercado global, a pesar de los desafíos comerciales que ha enfrentado en los últimos años.

Si estas filtraciones resultan precisas, los entusiastas de la fotografía móvil tendrán mucho que celebrar cuando el dispositivo se lance oficialmente en noviembre. Mientras tanto, es probable que continúen surgiendo más detalles sobre este prometedor flagship en las próximas semanas.

Fuente: Weibo