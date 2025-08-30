Todo sobre el lanzamiento del Huawei Mate XTs, características y precio del nuevo tri-fold

Huawei se prepara para atacar nuevamente el mercado de los smartphones plegables con el lanzamiento del Mate XTs en China, programado para el 4 de septiembre.

Este modelo, que sigue la tendencia plegable en tres partes, integra novedades en diseño, hardware y experiencia de usuario, y apunta a posicionarse como uno de los dispositivos más avanzados de su tipo en el mercado asiático y, potencialmente, global.

Lanzamiento y disponibilidad

Huawei ha confirmado la presentación oficial del Mate XTs para el 4 de septiembre de 2025 en Shanghái.

Todo indica que su debut inicial será exclusivo para el mercado chino, aunque es probable que eventualmente llegue a otras regiones, incluida Latinoamérica, debido al creciente interés por los móviles plegables.

El Mate XTs apuesta por un formato tri-fold, lo que permite transformar el dispositivo de un smartphone compacto a una tablet en cuestión de segundos.

Huawei ha reforzado el sistema de bisagras, ahora llamado Tiangong Hinge System, y ha logrado reducir considerablemente el pliegue visible en la pantalla.

La cubierta trasera luce líneas finamente texturizadas y un módulo de cámaras con corte tipo diamante, lo que refuerza su aspecto sofisticado y moderno.

Configuraciones, colores y stylus

El dispositivo estará disponible en configuraciones de 16GB RAM con opciones de almacenamiento de 256GB, 512GB y 1TB. Para los usuarios que buscan variedad, habrá cuatro colores: Negro, Hibiscus, Ruihong y Blanco.

Además, el soporte para stylus permitirá realizar anotaciones y dibujos, ideal tanto para experiencias creativas como profesionales.

Potencia, sistema y funciones avanzadas

En su interior, el Mate XTs integrará el nuevo procesador Kirin 9020 y ejecutará HarmonyOS 5.1.

Se espera la incorporación de funciones como la conectividad satelital y un paquete de cámaras potentes, liderado por un sensor principal de 50 MP con apertura variable.

El sistema fotográfico incluirá cuatro sensores, potenciados por la tecnología XMAGE para una experiencia visual superior. Entre otros detalles destacados se espera una batería de 5,600 mAh y una pantalla principal de 7.9 pulgadas.

Precio y competencia

Se estima que el precio del Huawei Mate XTs rondará los 20,000 yuanes (aproximadamente $52,000 MXN), lo que lo posiciona dentro del segmento premium de teléfonos plegables.

Su lanzamiento se realizará en fechas cercanas al de la nueva familia iPhone 17 de Apple y el Galaxy Unpacked confirmado para el mismo 4 de septiembre, mostrando la importancia estratégica de este modelo para competir en la gama alta a nivel global.

Fuente: Weibo