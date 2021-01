Desde que Huawei vendió la marca Honor, se comenzó a especular que podría luego vender su división móvil. Durante el fin de semana, apareció un reporte de Reuters indicando la posible venta de los equipos de la serie P y Mate. Esto ha sido oficialmente negado por la marca.

El reporte de Reuters decía que la marca vendería la división móvil a una empresa china y que pronto se daría a conocer. Al respecto, la marca ha dicho que no tiene planes de vender esta división, y que van a seguir fabricando modelos de la gama alta, lo que podría implicar que tal vez no fabriquen de otras gamas, lo cual parece poco probable.

Huawei está por lanzar la serie P50. Como recordamos, la serie Mate 50 hasta el otoño se presenta, aunque aún hay dudas respecto a cómo van a resolver el problema con los procesadores que requieren, dados los baneos de las licencias con sus socios, aún están vigentes.

Debido a que cuando se vendió Honor la marca también lo negó al comienzo, es posible que se tenga duda de la veracidad de esta confirmación. Independientemente de que no se vaya a vender, como empresa, cuando se está en pláticas comerciales, no es conveniente afirmar tal acción, hasta que concluya, y solo cuando sea un hecho la venta. De no concretarse, simplemente no tienen que declarar algo o en todo caso, decir que solo fue un rumor.

Con información de Reuters, y my fix guide