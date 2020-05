Huawei P30 Pro tendría 2 smartphones adicionales con Google Mobile Services

Como se sabe, Huawei es uno de los principales afectados por las prohibiciones de Estados Unidos. Parte de esas medidas implican o usan hardware ni software con licencia o fabricación hecha en ese país. Sus smartphones se vieron afectados, por lo que no pueden usar software de Google, pero al parecer habrá una versión que integre GMS en el P30 Pro.

Huawei no ha perdido mercado en China y sigue vendiendo bien sus productos en su país natal, pero cuando se lanzó la serie P40, esta tuvo que emplear HMS (Huawei Mobile Services), en donde destacó mejoras tecnológicas en la cámara, pero que tiene problema para colocarse en el mercado internacional por tal motivo.

Se rumorea que Huawei va a lanzar una versión del P30 Pto con Google Mobile Services, según se ve en la página oficial alemana de la marca: los P30 Lite New Edition y el P30 Pro New Edition, aunque no tienen descripción los dos modelos.

Se habla que es una colaboración con Vodafone y esta serie trajo de fábrica por última vez Google Mobile Services. Al ser una de las series más vendidas, puede ser que por ese motivo se lancen, para explotar un poco más el permiso para dicha familia.

