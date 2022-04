A estas alturas todos seguramente ya conocen la guerra comercial entre HUAWEI y el gobierno de los Estados Unidos, donde la marca china tiene totalmente prohibido hacer negocios con empresas de la unión americana y terceras partes, es por eso que la marca de China dejó de usar los servicios de Google en sus smartphones y no hay apps como Spotify, Facebook o Instagram, ya que son parte de las empresas del vecino del norte.

Sin embargo, de acuerdo con un informe proveniente de China, se dice que HUAWEI hará uso de la marca Hi nova para poder eludir las sanciones de los Estados Unidos y así poder vender y comercializar sus smartphones libremente por todo el mundo, con todo y los servicios de Google, además de que podrá usar procesadores Qualcomm con conexión 5G.

Es importante mencionar que Hi nova no es propiedad de The Chinese, sino que el propietario es la empresa China Post, la Oficina de Correos de China, por lo que, con esto, HUAWEI no está obligada a seguir las directrices de la Casa Blanca y podrá eludir cualquier sanción impuesta por el gobierno estadounidense, todo siempre y cuando use la marca Hi nova.

Una de las ventajas más importantes es que Hi nova no necesita pasar por estricto control de inventario de HUAWEI, a pesar de que los dispositivos están montados en la misma fabrica. Por el momento HUAWEI y Hi nova no han comentado nada sobre este informe, pero las fuentes chinas aseguran que el acuerdo entre las compañías se firmó en 2019 y estará por entrar en vigor este mismo año.