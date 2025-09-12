Google Android

Beta global de HyperOS 3 ya disponible, cómo registrarse y qué dispositivos serán compatibles

hace 5 horas

A finales de agosto, Xiaomi presentó oficialmente en China la actualización HyperOS 3, la versión de su sistema operativo basada en Android 16. Esta actualización ya comenzó a implementarse en dispositivos Xiaomi en el mercado chino y la marca ha confirmado que pronto llegará de forma global.

Usuarios de Poco y Redmi también podrán beneficiarse de las novedades que llegarán con HyperOS 3, pensadas para mejorar la experiencia en una buena parte de los dispositivos de la marca.

Beta global: cómo participar y recomendaciones antes de instalar

Xiaomi abrió el registro para quienes quieran probar HyperOS 3 antes que nadie en su versión global. Hay que usar la app Xiaomi Community, iniciar sesión y buscar la sección de Beta Testing.

Desde ahí, cualquier persona con cuenta activa puede solicitar acceso anticipado. Si la postulación es aceptada, se recibirá la actualización vía OTA.

En caso de instalar la beta, Xiaomi recomienda evitar hacerlo en el dispositivo principal, ya que suelen presentarse errores o inestabilidades. Además, siempre es importante realizar copias de seguridad.

Novedades principales: diseño y funciones mejoradas

Entre los cambios más visibles de HyperOS 3 destacan los nuevos iconos del sistema y barras de notificaciones renovadas, incluyendo indicadores de batería y Wi-Fi más claros. Esta versión incorpora una animación más fluida y una función al estilo “Dynamic Island” para notificaciones.

Según Xiaomi, la eficiencia ha mejorado; prometen un rendimiento 30% más rápido que su antecesora HyperOS 2 y una reducción del 4% en la carga del CPU, así como un consumo energético un 10% menor.

Funciones de IA y conectividad entre dispositivos

HyperOS 3 apuesta fuerte por la inteligencia artificial y la productividad. Integra un chatbot capaz de responder en pantalla, realizar búsquedas visuales y compartir fotos de forma más eficiente.

También facilita la conexión entre dispositivos: permite usar apps en Mac, sincronizar fotos con iPhone y gestionar recordatorios en una sola plataforma.

Para los usuarios de Xiaomi, Poco y Redmi en México y Latinoamérica, estas opciones pueden significar una experiencia más fluida y conectada entre su ecosistema de gadgets.

Seguridad: reforzando la protección de los datos personales

La nueva versión de HyperOS no deja de lado la seguridad. Agrega autenticación doble, cifrado avanzado de datos y un mejor sistema de búsqueda en caso de pérdida o robo del equipo.

Con el auge de los ciberataques, este avance puede ofrecer más tranquilidad a los usuarios preocupados por el resguardo de su información personal.

Xiaomi apunta a un posible lanzamiento global de HyperOS 3 el 24 de septiembre, aunque esta fecha aún no está confirmada oficialmente. En China, la actualización inició con la serie Xiaomi 15, Redmi K80 y algunas tablets, pero se espera que el programa beta incluya más modelos en octubre.

En México y la región, será clave mantener actualizada la app Xiaomi Community para no perder la oportunidad de probar las novedades antes que nadie.

Fuente: Xiaomi

