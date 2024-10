Imagen 3 llega a Gemini, así puedes generar imágenes gratis desde tu Android

La inteligencia artificial de Google, conocida como Gemini, ya está disponible en los smartphones Android con una aplicación nativa. Esta permite no solo reemplazar al tradicional Asistente de Google, sino también aprovechar la capacidad avanzada de los modelos de lenguaje.

Pero Google no se detuvo allí, ya que ha integrado su modelo Imagen, especializado en la generación de imágenes, junto con extensiones que amplían las funcionalidades de Gemini.

Mejoras de Imagen 3 en la generación de imágenes con Gemini

La última versión del modelo Imagen, integrada en Gemini, ha mejorado notablemente la calidad de las imágenes generadas. Según informa 9to5Google, esta nueva actualización permite obtener imágenes más realistas y detalladas, todo sin necesidad de pagar una suscripción a Google. Ahora puedes comenzar a utilizar Imagen 3 en Gemini para generar contenido visual de alta calidad.

Durante el evento Google I/O en mayo, la empresa presentó novedades clave para su ecosistema, entre las que destacaron sus nuevos modelos de inteligencia artificial generativa: Veo, Imagen 3 y Lyria, diseñados para mejorar la creación de videos, imágenes y música.

Sin embargo, hasta hace poco no estaba disponible Imagen 3 para los usuarios. Ahora, este modelo se ha integrado en Gemini, permitiendo que cualquiera lo utilice en su dispositivo Android. Según Google, Imagen 3 se destaca en tres áreas principales:

Calidad del más alto nivel: Imágenes con detalles precisos y colores vibrantes, con menos errores visuales. Realismo: Los detalles vívidos hacen que las imágenes parezcan fotografías. Estilos variados: Desde pinturas clásicas hasta arte digital contemporáneo, puedes elegir entre distintos estilos visuales.

Cómo empezar a crear imágenes con Imagen 3 en Gemini

Si deseas generar imágenes con Gemini, solo necesitas abrir la aplicación, disponible para descargar desde Play Store. Para iniciar una solicitud, simplemente comienza tu mensaje con frases como “Imagina” o “Genera una imagen de…”. Gemini procesará tu petición y, en cuestión de segundos, te mostrará la imagen generada directamente en la conversación.

Puedes visualizar la imagen en una versión pequeña o descargarla en alta resolución para utilizarla como prefieras. Lo mejor es que esta función está disponible a nivel mundial y no requiere una suscripción a Google One. Aunque hay una pequeña limitación: por el momento, los usuarios sin suscripción no pueden generar imágenes que incluyan personas.

Por ahora, las posibilidades creativas están limitadas solo por tu imaginación. Es probable que en el futuro Google elimine estas restricciones, pero mientras tanto, Imagen 3 sigue siendo una herramienta poderosa que puedes disfrutar desde cualquier lugar a través de tu dispositivo Android.

Fuente: 9to5Google