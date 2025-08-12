Infinix lanza en México la serie HOT 60 con diseño ultradelgado y potencia gamer

Una nueva apuesta para gamers y creadores

Infinix anunció el prelanzamiento en México de su nueva serie HOT 60, disponible este mes de agosto. La familia incluye tres modelos: HOT 60 Pro+, HOT 60 Pro y HOT 60i.

La marca busca revolucionar la experiencia de juego y el diseño en dispositivos móviles, manteniendo su colaboración con Free Fire, uno de los títulos más populares en Latinoamérica.

El protagonista de la serie es el HOT 60 Pro+, que introduce un formato ultradelgado inspirado en la ligereza de una página de manga. Con solo 5.95 mm de grosor, este equipo apunta a fijar un nuevo estándar para smartphones diseñados tanto para gaming como para uso creativo.

HOT 60 Pro+ Edición Free Fire: la estrella del lanzamiento

El modelo más potente de la serie debutará oficialmente en México el 7 de agosto en una edición especial Free Fire. No se trata solo de un teléfono para jugar, sino de un dispositivo diseñado para rendir en cualquier escenario, combinando ligereza, estética y alto rendimiento.

Sus principales características son las siguientes:

– Pantalla curva 3D con tasa de refresco de 144 Hz para animaciones fluidas y respuesta táctil inmediata.

– Vidrio Corning Gorilla Glass 7i para una resistencia superior a rayones y caídas.

– Batería de 5160 mAh con carga rápida de 45 W que promete horas de autonomía con pocos minutos de carga.

– Cámara nocturna SONY IMX882 de 50 MP con IA, pensada para capturar imágenes más nítidas y vibrantes incluso en condiciones de poca luz.

Potencia para gamers sin compromisos

El HOT 60 Pro+ Edición Free Fire está impulsado por el procesador MediaTek G200, que junto a gráficas avanzadas y software optimizado brinda una experiencia de juego sin lag y con tiempos de carga menores.

Funciones específicas para jugadores:

Xboost para maximizar el rendimiento en partidas exigentes.

Carga por derivación que reduce el calentamiento durante sesiones largas.

Pantalla de 144 Hz para mantener la fluidez incluso en títulos competitivos.

Inteligencia artificial al servicio del usuario

La serie HOT 60 integra un motor de IA capaz de aprender de los hábitos del usuario. Esto permite ajustar el rendimiento en tiempo real, ahorrar batería y evitar el sobrecalentamiento.

Para creadores de contenido, el sistema de cámara con IA y sensor SONY ofrece resultados de alta calidad perfectos para redes sociales, transmisiones en vivo y producción multimedia.

Disponibilidad en México

El lanzamiento del HOT 60 Pro+ Edición Free Fire se llevó a cabo el pasado 7 de agosto. El resto de la serie también llegará al mercado mexicano en el transcurso del mes.

La serie HOT 60 ya está disponible en México a partir de hoy 11 de agosto. El HOT 60 Pro+, desde $3,699 MXN, el HOT 60 Pro, desde $3,299 MXN, y el HOT 60i, desde $2,977 MXN.