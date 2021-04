Para nadie es desconocido que Instagram y Facebook suelen “imitar” las características que tienen más éxito las plataformas rivales y de nuevo, se vale de TikTok con los famosos duetos como su nueva “novedad”.

Reels fue el primero de los intentos de Instagram por parecerse a TikTok pero hasta ahora no incluían los duetos…ahora eso ha cambiado al estrenar la función “remix a reel”, para subir un video y luego meter el de otro usuario.

Re-re-re-remix ?

Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists ?

Whether you’re capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ? pic.twitter.com/eU8x74Q3yf

— Instagram (@instagram) March 31, 2021