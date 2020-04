iPhone 12 sería completamente inalámbrico

Apple siempre ha deseado ser innovador en los puertos que usa para conectar a sus dispositivos. Aún no poseen el puerto USB-c y parece que antes de adoptarlo, preferirán implementar otra solución.

Además del nuevo diseño que se espera para este modelo, según informa el analista de tecnología Jon Prosser en un tuit, Apple en vez de usar el puerto USB-C, incluirá carga inalámbrica, si bien esta noticia ya tiene unos años que se viene diciendo.

Apple no desea usar el cargador USB-C en Europa, en donde el parlamento quiere que desde este año se use de forma general en los productos de todas las marcas, lo que obligaría a Apple a adelantar posiblemente el uso de este cargador en lugar del Lightning o sacar la versión inalámbrica solo para esa parte del mundo, si bien en el iPad usan USB-C, pero no en smartphones, en donde siempre han buscado alternativas diferentes a la de toda la competencia.

Por supuesto, esto es un rumor, dado que no se puede confirmar si así será hasta el día de su lanzamiento, aunque puede ser que hasta 2021 se lance de esa forma.

Con información de Jon Prosser