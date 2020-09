Se ha filtrado mucha información sobre el Pixel 5, el próximo smartphone de gama media de Google que pronto será presentado oficialmente. Este equipo no tendrá un chip de gama alta como el Snapdragon 865 o superior, en su lugar habrá un procesador de mediana gama para aminorar costos.

Si bien ya hemos visto infinidad de renders del nuevo Pixel, hoy, José Antonio Pontón, ha publicado las primeras fotos del Pixel 5. Son dos imágenes de alta calidad donde se puede ver claramente el diseño de este, con un apartado fotográfico con módulo cuadrado, tres cámaras y una pantalla con agujero.

Curiosamente, en la configuración del teléfono que se puede ver en las fotos el nombre del equipo es Pixel 5s, por lo que no sabemos con exactitud si Google lanzará un tercer modelo de su nueva serie, quizás uno que no sea compatible con las redes 5G, pero no vendría al caso, pues ya tenemos al Pixel 4a.

Se espera que este teléfono tenga una gran pantalla OLED con una frecuencia de actualización de 90Hz. El procesador sería un Snapdragon 765G acompañado con 8 GB de memoria RAM, batería de entre 3800 y 4000 mAh y su precio rondaría los 599 dólares. ¿Será que este teléfono llegará a México dado de quién filtró las fotos?

Con información de Japonton (Twitter)