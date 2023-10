Cuando el primer smartphone de Nothing hizo su debut, las inevitables comparaciones con el icónico iPhone de Apple inundaron la escena.

Las dificultades que afrontó la empresa

No obstante, este no fue el único obstáculo que la empresa tuvo que superar; según relata David Sanmartín, uno de los cofundadores, el nacimiento del proyecto en medio de una pandemia les exigió malabares no solo para establecer la marca, sino también para gestionar la fabricación, asegurar financiamiento y llevar a cabo el lanzamiento de su dispositivo.

El mercado global de teléfonos inteligentes no solo figura entre los más competitivos, sino que también ha experimentado una consolidación marcada, reduciéndose significativamente en el número de empresas participantes.

En un lapso de apenas seis años, se estima que alrededor de 470 marcas han desaparecido, disminuyendo de 720 registradas en 2017 a casi 250 para el presente año 2023, según datos de Counterpoint.

Todos tratan de emular un modelo que funciona

Sanmartín compartió en una entrevista que, antes de fundar la compañía, él y sus socios observaban con preocupación cómo el mercado de la electrónica había perdido parte de su chispa en los últimos años.

Consideraban que, a diferencia de hace una década o más, la industria no lograba inspirar a las nuevas generaciones, lo que motivó su impulso para revitalizarla a través de su enfoque.

“Es evidente que, durante la mayor parte de las últimas dos décadas, el diseño de Apple ha ejercido una indiscutible supremacía en el mercado de hardware. Hemos sido testigos y continuamos viendo cómo otras marcas se esfuerzan por emular productos similares para mantenerse en terreno seguro, sin atreverse a explorar la innovación en esta dimensión”, afirmó.

Financiamiento de Nothing

David Sanmartín relata que el inicio de Nothing no fue sencillo, ya que el proyecto echó raíces en medio de una pandemia global. Enfrentaron desafíos significativos, no solo para establecer la marca, sino también para gestionar la fabricación y lanzar su primer producto.

Incluso, el 28 de junio pasado, Carl Pei, cofundador de Nothing, anunció con entusiasmo que la empresa había concluido una ronda de financiación de 96 millones de dólares, liderada por Highland Europe.

Esta operación, en la que participaron prominentes nombres como Google Ventures, EQT de Suecia y C Ventures, elevó la financiación total de Nothing a la impresionante cifra de $250 millones de dólares.

No obstante, aclara que desde los inicios de Nothing, su objetivo ha sido trazar un camino propio, tanto en términos de diseño como de tecnología, sin temor a desafiar el statu quo.

El primer paso en esta dirección fueron sus exitosos audífonos Ear, los cuales demostraron la existencia de un vacío en el mercado, creando así la oportunidad para que emerjan personas y compañías con ideas frescas.

Motivados por este éxito, tomaron la decisión audaz de adentrarse en el desafiante mundo del mercado de smartphones.

Ventas que no superan al primer iPhone lanzado

“Confiamos en nuestra capacidad para presentar algo único y nos aventuramos con gran éxito en el competitivo mercado de smartphones gracias a nuestro primer dispositivo. Antes del lanzamiento de nuestro último smartphone, el Phone 2, anunciamos con orgullo haber superado las 750,000 unidades vendidas.”

Para contextualizar, esta cifra representaba aproximadamente la mitad de las ventas iniciales del primer iPhone, es decir, 1.5 millones de unidades, marcando un indicador sumamente alentador.

Uno de los triunfos más destacados de la empresa ha sido la innovación en el diseño transparente de sus dispositivos. Por ejemplo, en su teléfono, esta característica permite la visualización de ciertos componentes internos en la parte trasera, complementada por su interfaz Glyph con luces LED.

Nothing se expande a América

El responsable de Ecommerce de Nothing también destacó que, al ser una marca británica, Europa ha desempeñado un papel fundamental desde el inicio en el crecimiento y la misión de la empresa. Sin embargo, a medida que evolucionaban, identificaron oportunidades significativas en diversas regiones, como América, con un enfoque particular en países estratégicos como México.

David Sanmartín expone que, con la reciente incursión oficial en el mercado mexicano, el propósito primordial es aprender y evaluar la respuesta de los usuarios. Este paso estratégico sienta las bases para la expansión del negocio hacia otros países latinoamericanos, observando cómo la marca se va dando a conocer y buscando la aceptación de sus dispositivos.

“México constituye un mercado sólidamente establecido en América, repleto de oportunidades. Asimismo, está experimentando una rápida evolución, con una proporción en crecimiento de usuarios jóvenes orientados a la calidad, ávidos de las mejores soluciones tecnológicas y al mismo tiempo seguidores de las tendencias de moda, lo que lo convierte en un mercado idóneo”.

Consolidar su presencia en territorio mexicano

En este contexto, subraya que tener presencia en Latinoamérica representa un plan ambicioso, pero actualmente la intención es consolidar el crecimiento en la República Mexicana antes de avanzar progresivamente hacia otros países de la región.

Adicionalmente, el cofundador de la empresa británica destaca que su plan de negocios abarca una gama más amplia de dispositivos que simplemente teléfonos inteligentes y audífonos. Su enfoque se orienta hacia la creación de un ecosistema completo de productos destinado a usuarios que buscan adentrarse en una nueva era de innovación.

Recientemente, han introducido la submarca CMF by Nothing, la cual representa una nueva categoría de dispositivos con un diseño excepcional pero asequible para un público más amplio. Esta línea incluirá un smartwatch y unos auriculares, programados para ser lanzados en los próximos meses.