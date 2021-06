No cabe duda de que los teléfonos Galaxy S21 generalmente ofrecen una gran calidad de imagen en el apartado fotográfico, pero la compañía no actualizó los sensores y se quedó con el mismo sistema de triple cámara que debuto en el S20 y el S20 Plus.

Poco a poco van apareciendo detalles sobre la próxima generación de los teléfonos insignia de Samsung. El filtrador FrontTron reveló en Twitter una serie de información de la serie Samsung Rainbow, nombre en código de los Galaxy S22 y Galaxy S22 Plus.

El leaker afirma que el S22 Plus tendrá una cámara principal de 50 megapíxeles, así como un sensor ultra ancho de 12 megapíxeles y un sensor teleobjetivo 3X de 12 megapíxeles. Curiosamente, la fuente afirma que todos los detalles los debemos tomar con mesura, esto significa que ni él está seguro de que lo que dice es 100% verídico, por lo que hay que tomar en cuenta esto.

El sensor de 50 megapíxeles que podría integrar el S22 y S22 Plus sería el último sensor Isocell GN2, que ofrece un tamaño de píxel más pequeño y es capaz de capturar imágenes con pixeles comparables a una cámara de 12.5 megapíxeles de 2.8 micras.

Esto significa que dicho sensor podrá contar con enfoque automático de doble píxel grabación a cámara lenta de 4K a 120 fps y video de 480fps a 1080p. Por el momento debemos tomar la información con una pizca de sal, ya que la fuente no es del todo confiable y los detalles podrían ser erróneos.

Con información de FronTron (Twitter)