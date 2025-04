La serie Razr 60 de Motorola verá la luz el próximo 24 de abril

Motorola ha comenzado a generar expectativa con el próximo lanzamiento de sus nuevos smartphones plegables estilo flip. A través de una publicación en X (antes Twitter) el 16 de abril, la compañía compartió un breve teaser que sugiere que la serie Razr 60 incluirá tres modelos distintos.

Aunque los detalles técnicos aún son escasos, el desembarco oficial en Estados Unidos está programado para el 24 de abril, mientras que el lanzamiento en México llegaría unas semanas después.

When the ordinary flips to the extraordinary. #MakeItIconic 4/24 pic.twitter.com/tJ3Mk67uaL

— motorolaus (@MotorolaUS) April 10, 2025