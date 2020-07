La variante global del Oppo Reno 4 Pro tendrá características diferentes a la versión china

El lanzamiento de la versión global del Oppo Reno 4 está más cerca que nunca ahora que nos enteramos de que ha pasado su certificación BIS e IMDA, pues algunas unidades ya están en manos de algunas personalidades del medio tecnológico, por lo que han encontrado algunas diferencias entre ambas versiones, entre la versión global y la versión china.

Esto significa que la variante global del Reno 4 Pro tendrá diferentes especificaciones técnicas que su homónimo chino. El equipo que se venderá fuera de Asia mantendrá la pantalla curvada 3D, pero en lugar de tener una frecuencia de actualización de 90Hz podría aumentar a 120Hz.

Here’s something exclusive for you. I can confirm that Oppo is indeed bringing a premium device to India, which will likely be the Oppo Reno 4 Pro. For india, it’ll be different, 3D curved display will stay, refresh rate and size will change.

Feel free to retweet ? #oppoIndia pic.twitter.com/aWPOaF3i86

— Mukul Sharma (@stufflistings) July 3, 2020