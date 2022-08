La nueva versión incluye Material You

La versión beta de One UI 5, la nueva interfaz de usuario personalizada de Samsung basada en Android 12 se está expandiendo rápidamente a nuevos países después de haber estado disponible en Alemania hace unos días.

Ahora, la actualización ya está disponible en nuevas regiones, por lo que se confirma que ahora se expande a Estados Unidos y Corea del Sur, y en los próximos meses llegará a otros países. Es importante señalar que esta versión de software está disponible solo para algunos modelos de la marca, por lo que no todos los teléfonos son compatibles, al menos no por el momento.

One UI 5.0 Beta ha comenzado a implementarse en los siguientes teléfonos:

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Samsung no ha revelado cuándo añadirá nuevos modelos a la lista de compatibilidad de One UI 5 en versión beta, pero todo apunta a que los siguientes teléfonos serán la serie Galaxy S21 y Galaxy S20, por lo que por ahora no hay ninguno de la gama media.

One UI 5 beta cuenta con muchas novedades importantes. Esta versión ofrece a los usuarios la capacidad de elegir entre 16 temas de color prestablecidos de acuerdo con el fondo de pantalla, esto significa que Material You está presente en la interfaz. También se puede ahorrar espacio en la pantalla de inicio apilando widgets, se podrá poner uno encima del otro.

De igual manera se podrán establecer diferentes idiomas preferidos por aplicación, se suman controles más avanzados para bloquear las notificaciones que distraen y se mejora la seguridad con el nuevo panel que detectará problemas y recomendará soluciones.