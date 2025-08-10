LAGENIO presenta sus nuevos Smartphones A11 y A12: El balance entre el Performance y Precio
El correcto BALANCE entre Performance y Precio
LAGENIO, la marca de smartphones fundada el año pasado por el fabricante OEM experimentado TIRISEN, está causando sensación con sus nuevos modelos de la serie A: los nuevos LAGENIO A11 y LAGENIO A12.
Estos smartphones han captado rápidamente la atención de los usuarios jóvenes gracias a sus buenas especificaciones y precios competitivos.
Con más de 15 años de experiencia en la fabricación de dispositivos móviles — incluyendo smartphones, tablets y relojes inteligentes para niños — TIRISEN, fundada en 2008, ha demostrado un sólido dominio técnico.
Por tanto con el lanzamiento de su propia marca, LAGENIO da el paso en su lógica evolución, respaldada por tecnología madura y una estrategia de precios muy accesibles.
Y es que para conquistar rápidamente nuevos mercados, los smartphones LAGENIO se ofrecen a precios económicos, junto con promociones y descuentos activos para los primeros compradores durante los primeros días y semanas de cada nuevo lanzamiento de sus equipos.
Especificaciones de la Serie LAGENIO A11
La nueva seria de Smartphones LAGENIO está disponible en 2 versiones, el LAGENIO A11 Standard y el LAGENIO A11 Pro, de las cuales, veamos sus especificaciones más a detalle.
LAGENIO A11
- Colores: Dorado, Gris, Púrpura
- Procesador: UniSoc T7250 (15% más de rendimiento, puntuación AnTuTu > 300,000)
- Pantalla: 6.7″ HD+ Incell, 120Hz, relación pantalla-cuerpo del 90%, y 500 nits.
- RAM y Almacenamiento: 12GB RAM (4GB+ 8GB virtuales), 128GB Memoria Interna
- Cámara Principal: 13mpx
- Cámara Frontal: 8mpx
- Funciones: Fotografía con IA, Nocturno, HDR, Modo Retrato, Panorámica, Filtros
- Batería: 5,150mAh con carga de 10W.
LAGENIO A11 Pro
- Procesador: UniSoc T7250 (15% más de rendimiento, puntuación AnTuTu > 300,000)
- Pantalla: 6.7″ HD+ Incell, 120Hz, relación pantalla-cuerpo del 90%, y 500 nits.
- Memoria: 24GB RAM (8GB física + 16GB virtual)
- Almacenamiento: 256GB Memoria Interna
- Cámara trasera: 50mpx con IA
- Cámara frontal: 8mpx con embellecimiento facial mediante IA
- Funciones: Fotografía con IA, Nocturno, HDR, Modo Retrato, Panorámica, Filtros
- Batería: 5,150mAh con carga de 10W.
Características de la Serie LAGENIO A12
La serie LAGENIO A12 ofrece un diseño aún más delgado, mayor capacidad de batería y mejoras significativas en almacenamiento y cámaras, proporcionando una experiencia de uso superior.
Si bien, las series LAGENIO A10 y LAGENIO Panther (equipos Todo-Terreno) ya han tenido éxito en sus respectivos lanzamientos, la nueva presentación se centra en los modelos LAGENIO A11 y LAGENIO A12 como los protagonistas más recientes de la línea de dispositivos de LAGENIO.