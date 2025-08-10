LAGENIO presenta sus nuevos Smartphones A11 y A12: El balance entre el Performance y Precio

LAGENIO, la marca de smartphones fundada el año pasado por el fabricante OEM experimentado TIRISEN, está causando sensación con sus nuevos modelos de la serie A: los nuevos LAGENIO A11 y LAGENIO A12.

Estos smartphones han captado rápidamente la atención de los usuarios jóvenes gracias a sus buenas especificaciones y precios competitivos.

Con más de 15 años de experiencia en la fabricación de dispositivos móviles — incluyendo smartphones, tablets y relojes inteligentes para niños — TIRISEN, fundada en 2008, ha demostrado un sólido dominio técnico.

Por tanto con el lanzamiento de su propia marca, LAGENIO da el paso en su lógica evolución, respaldada por tecnología madura y una estrategia de precios muy accesibles.

Y es que para conquistar rápidamente nuevos mercados, los smartphones LAGENIO se ofrecen a precios económicos, junto con promociones y descuentos activos para los primeros compradores durante los primeros días y semanas de cada nuevo lanzamiento de sus equipos.

Especificaciones de la Serie LAGENIO A11

La nueva seria de Smartphones LAGENIO está disponible en 2 versiones, el LAGENIO A11 Standard y el LAGENIO A11 Pro, de las cuales, veamos sus especificaciones más a detalle.

LAGENIO A11

Colores: Dorado, Gris, Púrpura Procesador: UniSoc T7250 (15% más de rendimiento, puntuación AnTuTu > 300,000) Pantalla: 6.7″ HD+ Incell , 120Hz , relación pantalla-cuerpo del 90%, y 500 nits . RAM y Almacenamiento: 12GB RAM ( 4GB+ 8GB virtuales ), 128GB Memoria Interna Cámara Principal: 13mpx Cámara Frontal: 8mpx Funciones: Fotografía con IA , Nocturno, HDR , Modo Retrato , Panorámica , Filtros Batería: 5,150mAh con carga de 10W .



Procesador: UniSoc T7250 (15% más de rendimiento, puntuación AnTuTu > 300,000) Pantalla: 6.7″ HD+ Incell , 120Hz , relación pantalla-cuerpo del 90%, y 500 nits . Memoria: 24GB RAM ( 8GB física + 16GB virtual ) Almacenamiento: 256GB Memoria Interna Cámara trasera: 50mpx con IA Cámara frontal: 8mpx con embellecimiento facial mediante IA Funciones: Fotografía con IA , Nocturno, HDR , Modo Retrato , Panorámica , Filtros Batería: 5,150mAh con carga de 10W .



Características de la Serie LAGENIO A12

La serie LAGENIO A12 ofrece un diseño aún más delgado, mayor capacidad de batería y mejoras significativas en almacenamiento y cámaras, proporcionando una experiencia de uso superior.

Si bien, las series LAGENIO A10 y LAGENIO Panther (equipos Todo-Terreno) ya han tenido éxito en sus respectivos lanzamientos, la nueva presentación se centra en los modelos LAGENIO A11 y LAGENIO A12 como los protagonistas más recientes de la línea de dispositivos de LAGENIO.