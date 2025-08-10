DestacadosGoogle Android

LAGENIO presenta sus nuevos Smartphones A11 y A12: El balance entre el Performance y Precio

El correcto BALANCE entre Performance y Precio

hace 1 hora

LAGENIO, la marca de smartphones fundada el año pasado por el fabricante OEM experimentado TIRISEN, está causando sensación con sus nuevos modelos de la serie A: los nuevos LAGENIO A11 y LAGENIO A12.

Estos smartphones han captado rápidamente la atención de los usuarios jóvenes gracias a sus buenas especificaciones y precios competitivos.

Con más de 15 años de experiencia en la fabricación de dispositivos móvilesincluyendo smartphones, tablets y relojes inteligentes para niñosTIRISEN, fundada en 2008, ha demostrado un sólido dominio técnico.

Por tanto con el lanzamiento de su propia marca, LAGENIO da el paso en su lógica evolución, respaldada por tecnología madura y una estrategia de precios muy accesibles.

Y es que para conquistar rápidamente nuevos mercados, los smartphones LAGENIO se ofrecen a precios económicos, junto con promociones y descuentos activos para los primeros compradores durante los primeros días y semanas de cada nuevo lanzamiento de sus equipos.

Especificaciones de la Serie LAGENIO A11

La nueva seria de Smartphones LAGENIO está disponible en 2 versiones, el LAGENIO A11 Standard y el LAGENIO A11 Pro, de las cuales, veamos sus especificaciones más a detalle.

LAGENIO A11

    • Colores: Dorado, Gris, Púrpura
    • Procesador: UniSoc T7250 (15% más de rendimiento, puntuación AnTuTu > 300,000)
    • Pantalla: 6.7″ HD+ Incell, 120Hz, relación pantalla-cuerpo del 90%, y 500 nits.
    • RAM y Almacenamiento: 12GB RAM (4GB+ 8GB virtuales), 128GB Memoria Interna
    • Cámara Principal: 13mpx
    • Cámara Frontal: 8mpx
    • Funciones: Fotografía con IA, Nocturno, HDR, Modo Retrato, Panorámica, Filtros
    • Batería: 5,150mAh con carga de 10W.

LAGENIO A11 Pro

    • Procesador: UniSoc T7250 (15% más de rendimiento, puntuación AnTuTu > 300,000)
    • Pantalla: 6.7″ HD+ Incell, 120Hz, relación pantalla-cuerpo del 90%, y 500 nits.
    • Memoria: 24GB RAM (8GB física + 16GB virtual)
    • Almacenamiento: 256GB Memoria Interna
    • Cámara trasera: 50mpx con IA
    • Cámara frontal: 8mpx con embellecimiento facial mediante IA
    • Funciones: Fotografía con IA, Nocturno, HDR, Modo Retrato, Panorámica, Filtros
    • Batería: 5,150mAh con carga de 10W.

Características de la Serie LAGENIO A12

La serie LAGENIO A12 ofrece un diseño aún más delgado, mayor capacidad de batería y mejoras significativas en almacenamiento y cámaras, proporcionando una experiencia de uso superior.

Si bien, las series LAGENIO A10 y LAGENIO Panther (equipos Todo-Terreno) ya han tenido éxito en sus respectivos lanzamientos, la nueva presentación se centra en los modelos LAGENIO A11 y LAGENIO A12 como los protagonistas más recientes de la línea de dispositivos de LAGENIO.

Etiquetas
hace 1 hora

Artículos relacionados

Huawei Pura 80 Ultra frente a Nikon Z8 y Canon EOS 90D en fotografía profesional

Huawei Pura 80 Ultra frente a Nikon Z8 y Canon EOS 90D en fotografía profesional

hace 24 horas
El Galaxy S25 FE llegaría el 19 de septiembre con un precio debajo de los 0 USD

El Galaxy S25 FE llegaría el 19 de septiembre con un precio debajo de los $720 USD

hace 1 día
MACHENIKE G3 V2 Control Gamer: Calidad-Precio al Máximo!

MACHENIKE G3 V2 Control Gamer: Calidad-Precio al Máximo!

hace 2 días
Xiaomi Smart Band 10: monitor de salud 24/7 y estilo personalizable

Xiaomi Smart Band 10: monitor de salud 24/7 y estilo personalizable

hace 4 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web