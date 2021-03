Después de una larga espera por parte de los fans, One Plus, finalmente ha lanzado a nivel internacional, los esperados smartphones de la serie 9, los One Plus 9 y One Plus 9 Pro, acompañados por el modelo para China One Plus 9R y el One Plus Watch. El punto fuerte, por supuesto, es la colaboración con Hasselblad para ofrecer mejor tecnología en sus cámaras y demás características dignas de un gama alta.

Entre esas por supuesto está el procesador del momento, el Snapdragon 888, y las características Fluid Display 2.0 y carga inalámbrica Warp Charge 50 y sensores Sony IMX789 en la cámara principal del One Plus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro

Sin duda, este es el modelo que se lleva los suspiros, ya que es en este donde se encontrarán las mejores opciones de sensores de imágenes, siendo la primera generación que incluye la colaboración con Hasselblad para mejorar el color.

La cámara principal es de 48 MP, Sony IMX789, con 1/1.43 pulgadas, 1.12 µm pixeles. Posee características como doble ISO, Digital Overlap HDR (DOL-HDR) lentes 2×2 on-chip (OCL) y estabilizador óptico de imagen. Produce hasta imágenes RAW a 12 bits. En el modo Pro Hasselblad se pueden enfocar las imágenes para obtener un look natural. Graba video a 8 K a 30 fps y 4K a 120 fps. Incluye cámara a 2MP en blanco y negro para ayudar a la cámara principal.

El gran angular también usa un sensor Sony IMX766 de 50 MP, 1/1.56”, con autoenfoque y macro de hasta 4 cm de distancia. Posee telefoto a 3.3x en zoom óptico de 8 MP con estabilizador óptico de imagen. La cámara frontal es de 16 MP.

La función Fluid Display 2.0 da a la pantalla del OnePlus 9 Pro de 6.7 pulgadas LTPO, el ahorro del 50% de energía en su uso, y además selecciona la mejor tasa de actualización entre 1Hz (en textos o en la función Always On Display) y 120 Hz.Así en películas se pasa a 24Hz y a 90Hz en Fortnite.

La pantalla a 1440p+ está hecha usando material E4 y con profundidad de color a 10-bit. Posee sensores de luz en la parte trasera y frontal para ajustar el color de acuerdo con la temperatura. Su brillo es de 1,300 nits. El muestreo táctil es a 240 Hz.

Gracias al procesador Snapdragon 888, junto con RAM LPDDR5 RAM y almacenamiento UFS 3.1, aunque no es un smartphone gamer, ofrece el ajuste Cool Play, basado en la solución de enfriamiento 8T, con una cámara de vapor más grande, hojas de grafito más gruesas y mas cubierta de cobre para disipar el calor.

En cuanto a capacidad, posee 8GB en RAM y hay opción en 12GB. En almacenamiento se ofrecen 128GB y 256GB.

La carga rápida es de 50W con el nombre de Warp Charge 50 Wireless. Este cargador se vende de forma separada, permitiendo cargar al 100% el equipo en 43 minutos, sin importar la orientación del smartphone. En la caja se incluye el cargador Warp charger 65T, que en 29 minutos carga al equipo.

La estructura del equipo está hecha de aluminio entre dos capas de cristal, cubierta de Gorilla Glass. Está disponible en color verde pino con doble capa mate, Morning Mist con un toque degradado de plateado a negro y Stellar Blacl con un acabado “helado”. Todos con certificado IP68, resistente al agua.

OnePlus 9

Pasando al OnePlus 9 . la cámara usa un sensor Sony IMX689 de 48 MP, 1/1.43” con lentes 2×2 on-chip, doble ISO y salida RAW a 12-bit y HDR. Graba video a 8 k a 39 fps y 4k a 60 fps. También posee el modo Hasselblad Pro.la cámara frontal es de 16 MP (f/2.4).

Se completa con un ultra angular a 50 MP Sony IMX766 , el cual graba macros hasta 4 cm Posee una cámara monocromo de 2MP sin telefoto. Mantiene la pantalla la capa Fluid Display, que le otorga tasa de actualización a 120Hz pero no es adaptable.

La pantalla plana mide 6.55 pulgadas AMOLED, con resolución a 1080p+, compatible con HDR10+ y 1,100 nits de brillo.

En su interior corre bajo el procesador Snapdragon 888 con el sistema de enfriamiento Cool Play y memoria RAM LPDDR5 RAM de 8 GB y 12 GB más almacenamiento UFS 3.1 de 128GB y 256 GB.

La batería es de 4,500 mAh, con carga Warp Charge 65T (en 29 minutos llega al 100%). Es compatible con carga inalámbrica hasta 15W Qi, pero la disponibilidad dependerá de la región.

La estructura del equipo es de fibra de cristal reforzada con polímeros, con un proceso de metalización para tener un acabado brillante. Estará disponible en dos colores: Winter Mist (morado desgradado), Arctic Sky (azul mate) y negro Astral Black (terminado mate encima del acabado brilloso).

Precio y disponibilidad

Para Estados Unidos se venderá el OnePlus 9 a $729 USD (8+128GB) y el OnePlus 9 Pro en $1069 USD (12+256GB).

En Europa el OnePlus 9 se venderá en €699 (8G+128GB) y €799 (12+256GB). El OnePlus 9 Pro en €899 (8+128GB ) y en €999 para la versión de 12 GB y 256GB.