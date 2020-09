El día de hoy Motorola convocó a los medios para realizar la presentación de su nueva generación de smartphones destinados al mercado mexicano, el accesible Moto E7 Plus, acompañado de los Moto G9 PLAY y Moto G9 PLUS, cuya disponibilidad es internacional, ya que también se lanzó en Europa.

Estos equipos ofrecen más potencia, mejores cámaras y espacio, para satisfacer las necesidades de los usuarios y como plus el nuevo servicio Hello U y el botón para Assitant integrando en los tres modelos con Android 10, en su interfaz My UX, con todas las funciones y características de las experiencias Moto para ofrecer la versión más reciente y pura, así como personalizable en fuentes, colores, formas de íconos y animaciones. Los tres equipos con disponibilidad desde hoy.

Favio Oliveira, Gerente general de Motorola, fue el encargado de dar la bienvenida, y comentando que la marca se ha adaptado a la pandemia, ya que las ventas bajaron un 30% a nivel mundial en el período de abril a junio, pero que en el caso de México, no solo se han recuperado las ventas quedando en segundo lugar a nivel latinoamérica, sino que se ha recuperado ese porcentaje en nuestro país.

moto e7 PLUS

Después de varias filtraciones, y su lanzamiento en Brasil, por medio de un evento virtual para los medios, Motorola lanza en México al moto e7 PlUS.

Este es un smartphone de gama de entrada, con precios accesibles, que busca satisfacer las necesidades del segmento. Con procesador de Snapdragon 460 con 8 núcleos, que lo hace más rápido respecto al modelo anterior y cámara principal de 48 MP con One Vision por primera vez en esta gama y batería de 5,000 mAh.

Emplea Android 10, con pantalla MAX Vision de 6.5 pulgadas HD+ LCD, ofrece una relación de aspecto de 20:9 y notch en forma de gota y una cámara frontal de 8MP.

En la parte trasera tiene una cámara principal de 48 MP, un sensor de profundidad de 2 MP, un flash LED y un lector de huellas físico en la parte del logo. La cámara frontal es de 8 MP. La memoria es de 4 GB en RAM y 64 GB de almacenamiento más microSD de hasta 512 GB.

La batería cuenta con 10W de carga rápida con microUSB con duración de dos días. En conectividad posee Bluetooth 5.0, doble SIM, WiFi 802.11 b/g/n Wi-Fi (2.4GHz), jack de 3.5mm. pesa 200 gramos y mide 165.21mm x 75.73mm x 9.18mm.

Se venderá en color azul mystic y naranja twilight, a un precio inicial de $4,299 MXN, de forma inicial en su página web y tiendas., para luego llegar a las principales cadenas de retail y carriers.

Entre los equipos de gama media, la línea más vendida de Motorola trae a los moto g9 PLAY y moto g9 PLUS, la cual busca democratizar la tecnología y por lo tanto ofrece pantallas más grandes, mejores baterías y procesadores más potentes, aspectos mejorados con base en la demanda de los usuarios.

moto g9 PLAY

El moto g9 PLAY posee sistema de triple cámara con sensor principal de 48 MP con tecnología Quad Pixel, modo Night Vision y apertura ampliada de f/1.7. El sensor de profundidad de 2 MP, el cual se puede agregar antes o después de la foto y cámara Macro Vision de 2 MP, que permite acercarse al objetivo hasta cuatro veces más que cualquier otra lente estándar. Al frente posee una cámara frontal de 8 Mp con f/2.2.

La pantalla Max Vision (20:9) HD+ de 6.5 pulgadas LCD ofrece una experiencia inmersiva pensada para maximizar el área de visualización. viene con notch en forma de gota El moto g9 PLAY viene con 64 GB de capacidad de almacenamiento interno, expandible a 512 GB con microSD, Android 10 y 4 GB en RAM.

Incluye el procesador Qualcomm Snapdragon 662 de 8 núcleos y gráficos Adreno 610 GPU. Incluye lector de huellas en la parte trasera en donde se ubica el logo.

La batería de 5,000 mAh, promete durar dos días. Tiene puerto USB-C con carga a 20W Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac, NFC, y jack de 3.5mm. Pesa 200 gramos y mide 165mm x 75mm x 9mm.

El moto g9 PLAY estará disponible en los próximos días en tres colores: verde evergreen, azul eléctrico y rosa spring a través de las principales cadenas de retail y carriers, y a partir de hoy en www.motorola.com.mx y las Moto Stores desde $5,299 MXN.

moto g9 PLUS

El moto g9 PLUS ofrece un sistema de cuatro cámaras de 64 MP, batería de 5,000 mAh para dos días de uso y 30W de Turbo Power que permite en 10 minutos ofrecer energía por 12 horas.

Es la pantalla más grande con la que alguna vez se hubiera equipado un moto g, con Max Vision FHD+ de 6.8 pulgadas. compatible con HDR10 para colores intensos muy realistas, y brillo y contraste optimizados. También cuenta con 128 GB de memoria interna, y la opción de agregar hasta 512 GB más con una tarjeta microSD. La memoria RAM es de 4 GB.

Posee lector de huellas lateral con doble uso, ya que se le pueden asignar funcionar para que con doble toque se personalice, para escanear códigos QR, redactar correos entre otras funciones.

El moto g9 PLUS viene con una cámara principal de 64 MP con tecnología Quad Pixel y Night Vision. Además, cuenta con lente ultra gran angular de 8 MP a 118 grados, una cámara Macro Vision de 2 MP y sensor de profundidad de 2 MP. Al frente el sensor es de 16 MP.

Las sofisticadas funciones de IA de la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 730G ofrece un rendimiento un 57% más rápido y es un 20% más eficiente en términos energéticos. Viene con Android 10 y se trabaja para que a futuro reciba Android 11.

Posee WiFi, jack de 3.5 mm, Bluetooth 5.0 y NFC. El equipo pesa 223.3 gramos y mide 169.98mm x 78.1mm x 9.69mm.

El moto g9 plus estará disponible en los próximos días en dos colores: azul dive y rosa champagne a través de las principales cadenas de retail y carriers, y a partir de hoy 17 de septiembre en nuestro sitio web www.motorola.com.mx y nuestras Moto Stores desde $7,299 MXN.

Helloyou

Motorola además dio a conocer el lanzamiento de la app helloyou, la cual en otros países ya tiene 9 millones de usuarios, con un 85% de satisfacción, según dio a conocer Rodrigo díaz, director de Mercadotecnia. Esta app estará disponible en todos los modelos lanzados, y próximamente, por medio de un update, llegará a los modelos actuales.

HelloYou busca simplificar la vida de los consumidores y brindarles servicios optimizados, en esta nueva plataforma de comunicación integrada, que ofrece servicios y contenidos para los consumidores.

La plataforma centraliza, de forma fácil y práctica, consejos para el uso de los smartphones, información y diagnóstico del teléfono, canales de comunicación con Motorola (por chat o teléfono), programación de asistencia técnica, así como también noticias de interés general y juegos.

En el menú de Hello You, el usuario podrá ver toda la información sobre su smartphone, como datos de almacenamiento, y también podrá controlar cómo está utilizando todas las aplicaciones instaladas. Utilizando la función “Diagnóstico”, se puede realizar una prueba de hardware para verificar el correcto funcionamiento de los componentes de hardware, tales como resolución de pantalla, pantalla táctil, conectividad, flash, botones, micrófono y altavoces, entre otros.

La app incluirá los contenidos de Hello Moto México, en las que se ofrecerá una serie de consejos para que los usuarios saquen el máximo provecho de su smartphone. Estará disponible en los tres teléfonos a partir de los próximos días.