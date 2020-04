MIUI 12 ya es oficial: conoce sus características

Xiaomi ha dado a conocer el lanzamiento de la nueva versión de su interfaz propietaria, MIUI 12, la cual tiene mejoras visuales en modelos compatibles, y nuevas características, como el modo oscuro, mejoras en privacidad y seguridad, animaciones y protectores de pantalla.

También se dio a conocer que hay 310 millones de usuarios activos mensuales y es la primera versión en aprobar la evaluación de la mejorar del sistema de privacidad en Android de TÜV Rheinland.

Este modo permite desvanecer la intensidad de la luz, en los smartphones, cambiando dependiendo del transcurso del día, durante el paso del día a la noche. También se cambia la forma en que el texto aparece según el modo, ajustando la textura y brillo de la fuente para reducirlo dependiendo de la hora, haciendo que el texto sea legible.

En MIUI12, Xiaomi ha mejorado el sistema de información, permitiendo ver el estado de un solo vistazo. Esto significa que cuando se entra a la página de los ajustes o se revisa, se muestra la información del sistema en forma de gráficas y diagramas.

Son modelos 3D animados de los planetas Marte y la tierra, que se pueden configurar en las pantallas bloqueadas y desbloqueadas de los teléfonos e incluso son compatibles con el modo nocturno.

Incluye animaciones realistas del clima y cambios del clima en tiempo real en formato película. Se actualiza los iconos de apps, los cuales se basan en actualizaciones en tiempo real dependiendo de tus gestos. Hay nuevas animaciones para la rotación de pantalla, abrir y cerrar apps entre otras.

New Shortcut In Notification Panel Itself Whenever We Receive Any Notifications#miui12 #Xiaomi pic.twitter.com/GvjeGKOahG

— BEE 008 Tech #StayHome (@BEE008Tech) April 27, 2020