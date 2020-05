Poco confirma lanzamiento mundial del Pocophone F2 el 12 de mayo

Poco ha estado presentando poco a poco los avances de su próximo lanzamiento. Se espera que se trate del Pocophone F2, el smartphone que sería presentado el 12 de mayo.

La marca ha mandado algunas invitaciones a la prensa internacional pero ya lo ha hecho oficial también desde sus redes. De hecho el video más reciente remonta a cuando se lanzó el Pocophone F1, el cual tiene un mensaje escondido al final del mismo. Este se muestra en forma de preguntas hechas por los usuarios preguntando acerca del segundo modelo.

Hey POCO Fans, hit ?? ?now if you want to experience the simplicity of life powered by innovations that truly matter.

BTW, a hidden message at the end of the video.#POCOisBACK #PowerfullyCool pic.twitter.com/FoF3zrLpd3

— POCO (@POCOGlobal) May 7, 2020