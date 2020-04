OnePlus 8 es oficial, desde $699 USD

La versión One Plus 8 Pro se venderá desde $899 USD

No hay plazo que no se cumpla. Desde hoy está disponible a nivel internacional la nueva serie One Plus 8 y el modelo One Plus 8 Pro, el cual fue filtrado con anticipación.

Ambos equipos vienen con procesador Snapdragon 865, rango de refrescamiento de 2K y 120Hz (modelo Pro), un sensor principal de 48MP y carga rápida a 30W.

Esta serie estrena diseño, sobre todo en el apartado fotográfico y un espacio dentro de la pantalla de tan solo 3.8 mm para la cámara frontal.

Los colores en que se venderá son negro y verde pero además hay uno traslúcido llamado Interestellar Glow y en el modelo OnePlus 8 Pro tiene una versión en color azul, la cubierta IP68 a prueba de polvo y agua, solo es para el modelo Pro.

La pantalla del modelo One Plus 8 es de 6.78 pulgadas OLED, resolución a 3168×1440, rango de refrescamiento a 120 Hz y de toque a 240 Hz, superando al OnePlus 7T de 90Hz con pantalla AMOLED. Posee un brillo de 1300 nits, HDR10/10+, ajuste automático de color por temperatura, por lo que es una de las mejores del mercado.

El modelo One Plus 8 difieren del Pro en que la pantalla es un poco más pequeña, al ser AMOLED de 6.55 pulgadas, resolución a FHD+, rango de refrescamiento a 90Hz y soporte a HDR.

En el apartado fotográfico, el OnePlus 8 Pro tiene un sensor principal de Sony IMX586 a 48 MP con f/1.78, le sigue otro de 48 MP a 120 grados ultra angular con f/2.2 y un telefoto de 3X a 8 MP y f/2.44, más un filtro a color de 5MP a f/2.4, siendo el primer modelo de la marca en ofrecer cuatro sensores. al frente tiene cámara de 16 MP con f/2.45.

Tiene estabilizador óptico de imagen y electrónico híbrido en los lentes, usa tres micrófonos para obtener audio de alta calidad y función audio zoom.

Por su parte, el One Plus 8 posee algunos cambios en los sensores. Así el lente principal se mantiene en 48MP, f/1.78,con OIS y EIS, pero el macro es de 2 MP con f/2.4, le sigue un ultra angular de 16 MP a f/2.2 con 116 grados. La cámara frontal es de 16 MP con f/2.0.

En cuanto a batería, el modelo OnePlus8 Pro viene con 4,510mAh y carga Warp a 30T, y el One Plus 8 con carga Warp Charge 30 inalámbrica de 4,300 mAh. El sistema operativo con el que viene es OxygenOs, basado en Android 10.

Los dos equipos se ofrecen con memoria RAM de 8GB o 12 GB y memoria ROM de 128GB o 256GB UFS 3.0 y soporte a TurboWrite, tecnología HPB, USB 3.1 y WiFi 6.

Disponibilidad y precio

OnePlus 8 (8 GB+ 128GB): $699 USD

OnePlus 8 (12 GB+ 256GB): $799 USD

OnePlus 8 Pro (8 GB + 128GB): $899 USD

OnePlus 8 Pro (12 GB+ 256GB): $999 USD

Por ahora se venderá en Estados Unidos y Reino Unido, además de India. Después se dará a conocer su disponibilidad en otros mercados.

Con información de Gizmochina y Android Authority