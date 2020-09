Sin dudar el Galaxy S20 Fan Edition será la estrella del próximo Unpacked for every fan, un nombre general que promete sorpresas en varios tipos de productos y no solo en smartphones. A días del evento se filtran más imágenes de este equipo.

El Galaxy S20 Fan Edition tiene lo mejor de la línea pero a un precio más accesible. Gracias a estas filtraciones podemos conocer su diseño, pero es más interesante ver fotos del equipo que las enfocadas a prensa.

Con un acabado mate, protección IP68, cámara para telefoto de 8MP, zoom óptico de 3x y 30x en zoom híbrido. La pantalla de 6.4 o 6.5 pulgadas sería AMOLED plana con un hueco en su interior, estructura de metal con un acabado en color cromo, en 6 colores por escoger. El misterio es el chip aunque se espera que dependiendo de la región se use el Snapdragon 865 o el Exynos 990.

Con información de @jimmyispromo