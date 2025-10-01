La línea Xiaomi 17 recibirá un plegable a principios de 2026

Xiaomi ha tomado un rumbo inesperado en el desarrollo de sus dispositivos plegables tipo libro, tradicionalmente reconocidos bajo la serie MIX Fold con identificadores que incluyen ‘PX’ en sus nombres de modelo.

En medio de rumores sobre la cancelación del Mix Fold 5, recientes indicios apuntan a que la compañía ha retomado el trabajo en un nuevo plegable, esta vez bajo la serie principal de sus teléfonos insignia, la Xiaomi 17.

Nuevos smartphones y ausencia de plegables tradicionales

Recientemente, Xiaomi lanzó en su mercado local los smartphones Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, compitiendo frente a los iPhone 17.

Sin embargo, no se ha visto un plegable para disputar con marcas como Oppo o Samsung en este segmento, algo inusual dada su tradición con la línea MIX Fold.

Desde 2021, Xiaomi renovaba anualmente su MIX Fold, pero a comienzos de 2025 se reportó la cancelación del MIX Fold 5. A pesar de eso, el desarrollo del siguiente plegable parece haber sido retomado, con planes para un lanzamiento a principios de 2026.

Modelo indicativo con cambio en nomenclatura

El dispositivo ‘26023PN08C’ sugiere que Xiaomi integrará este plegable dentro de su gama principal, diferenciándose del código habitual ‘PX’. Esta estrategia apunta a lanzarlo como Xiaomi 17 Fold, alineando el plegable con su línea más premium.

La hipótesis de que esta nueva propuesta plegable podría llamarse Xiaomi 17 Fold cobra fuerza tras la aparición de datos que distinguen a otros dispositivos como el 17 Ultra con distintas denominaciones y la aparición de detalles técnicos, incluyendo sus cámaras, que han sido compartidos por diversas fuentes especializadas.

Así, la compañía podría incorporar esta nueva línea de plegables directamente bajo su paraguas de teléfonos insignia, integrando lo último en tecnología móvil con el formato flexible.

Fuente: XiaomiTime