Hoy Xiaomi ha lanzados los modelos más esperados de la serie Mi 11, el Mi 11 Ultra y Mi 11 Pro, que en sí son muy parecidos, pero el primero destaca por tener mejor audio, doble pantalla y sonido.

Estará disponible en colores blanco y negro y la parte donde se integran los tres sensores fotográficos se remarca en una cubierta negra. Allá mismo aparece la pequeña pantalla secundaria de 1.1 pulgadas AMOLED, resolución de 126 x 294 p y brillo a 450 nits, con función Always On. Muestra notificaciones, nivel de la batería, el clima, alerta de salud entre otros datos. Para no gastar batería, usa un modo de ahorro de energía con duración de hasta 55 horas en espera. Tal como se esperaba, su función principal es la de ver las selfies en alta resolución cuando se toman imágenes con la cámara trasera.

Como se esperaba, el punto fuerte de este modelo radica en los sensores fotográficos. Posee tres cámaras traseras de 50 MP Samsung GN2 acompañado de un sensor de 48 MP Sony IMX586 uno para telemacro y otro para ultra angular.

El sensor de Samsung tiene 61 grados FoV, tecnología de enfoca dToF con 64 puntos de enfoque láser y estabilización óptica de imagen, Dual Pixel Pro para mejorar el autoenfoque y precisión más Smart ISO Pro para capturar imágenes HDR. El ultra angular posee 128 grados FoV y el macro incluye zoom óptico a 5x y digital a 120x.

Xiaomi promete tomas espectaculares con el modo Ultra Night foto, el cual lo compara con una cámara Sony RX100 M7 y hasta indica que toma mejores fotos en bajas condiciones de luz. Incluso realiza videos 8K en todos los sensores. Por todo esto suma 143 puntos en DxOMark, ocupando el primer lugar como la mejor cámara.

La pantalla es la misma que el modelo Pro: curva de 6.81 pulgadas, AMOLED E4, con resolución QHD+, tasa de refrescamiento a 120 Hz, Gorilla Glass Victus, muestreo táctil a 480 Hz con Dolby Vision, HDR10+, calibrado en la gama de color DCI-P3, brillo a 900 nits con máximo de 1700 nits, certificado IP68 y sonido Harman Kardon estéreo con certificado Hi-RES.

También comparte el resto de las características del Mi 11 Pro, como lo es el procesador Snapdragon 888 con memoria RAM LPDDR5 6400Mbpsy UFS 3.1. En conectividad posee Bluetooth 5.2, dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, NFC e infrarrojos.

La batería es de 5000 mAh con carga inalámbrica y alámbrica de 67W, que hace que se cargue al 100% en 36 minutos. Para esto Xiaomi diseñó la tecnología “6x supercharge”, con un chip personalizado que permite la carga inalámbrica a 30V. Posee carga inversa a 10W. Tal como se esperaba incluye el nuevo sistema de enfriamiento a tres fases.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi Mi 11 Ultra con 8GB RAM + 256GB ROM costará $914 USD y con 12GB + 256GB $990 USD y finalmente, con 12GB y 512GB en ROM $1065 USD. La versión especial de cerámica, llamada Xiaomi Mi 11 Marbled Ceramic Special Edition $1065 USD, disponibles a partir del 2 de abril en China. En Europa se venderá el modelo de 8 GB en RAM y 256 GB en ROM a 1200 EUR.

Xiaomi venderá una funda de piel vegetal en color azul y naranja a 150 CNY y una funda tipo espejo antibacterial a 200 CNY para proteger la pantalla.

Mi 11 Pro

Uno de los puntos diferenciales con el Mi 11 Ultra es la ausencia del panel secundario trasero, pero más las características de las cámaras. La principal es de 50 MP Samsung Isocell GN2 con dual Pixel Pro y Dual nativo ISO Fusion. HDR, apertura 1.95, estabilizador óptico de imagen y lentes 8P.

Posee un lente periscipio de 8 Mp (f/3.4) con OIS y zoom optico a 5X, zoom digital a 50X y distancia focal a 120 mm. Se acompaña de un ultra angular de 13 MP a 123 grados (f/2.4) con lentes 5P. Añade flash de doble tono LED ubicado debajo de las cámaras. Graba a 8K y en cámara lenta a 1920 fps.

Este smartphone pesa 208 gramos y un ancho de 9mm. La batería es de 5,000 mAh, conservando las cargas inalámbricas y alámbricas a 67W mas la inversa a 10W, llegando al 100% en 36 minutos.

La pantalla AMOLED curva es de 6.81 pulgadas con 120 Hz, Dolby Vision, certificado SHS, brillo máximo a 1700 nits, protección Gorilla Glass Victus, HSR10+, Display Mate A+. Su estructura es de cristal con cubierta antibacterial.

Emplea el mismo procesador que el modelo Ultra, es decir el Snapdragon 888 con 12GB en RAM LPDDR5 RAM y 256GB en almacenamiento UFS 3.1. Gracias al sistema de enfriamiento, después de 30 minutos de juego, la temperatura se mantiene en 49.3° celsius.

Las bocinas tienen sonido estéreo de Harmon Kardon. En conectividad posee las mismas características que el otro modelo: NFC, IR, Wi-Fi 6E,y certificado IP68 que lo hace resistente a sumergirse por 30 minutos dentro del agua y que se estrenan en estos dos equipos, que corren con la interfaz MIUI 12.5 basada en Android 11.

No incluye cargador pero en la compra se puede seleccionar que incluya el de 67W de forma gratuita o comprar el cargador inalámbrica a 80W que incluye un adaptador de energía de 120W, por un precio de $30 USD en vez de comprarlo de forma independiente del equipo, que se vende a $76 USD.

Precio y disponibilidad

Se venderá en China el 2 de abril en colores negro, verde y morado, con los siguientes precios y configuraciones :