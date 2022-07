Buenas noticias para todos los usuarios propietarios de un LG V50 ThinQ, pues la marca surcoreana ha confirmado el despliegue de la actualización de Android 12 para dicho dispositivo. A pesar de que la empresa ya ha salido del mercado de los smartphones, antes de irse prometió que iba a ofrecer soporte en algunos de sus teléfonos, por lo que ahora esa promesa ya se está cumpliendo.

A partir de hoy, LG comenzó a liberar la actualización de esta versión de Android para el V50 ThinQ, pero por el momento es un despliegue limitado solo para los usuarios de Estados Unidos, pero que llegará a otros países a lo largo de las próximas semanas.

Obviamente, está será la última actualización importante que recibirá este equipo, por lo que recibirá únicamente actualizaciones de seguridad hasta 2025. Entre las novedades que llegan con el firmware se encuentran los controles de seguridad mejorados, mayor privacidad, rendimiento y autonomía.

Por desgracia, LG decidió no implementar Material You, por lo que la interfaz no sufre cambios y permanece intacta, justo como lo estaba con Android 11, sin duda una muy mala decisión, ya que la mayoría de los usuarios podría haber estado ilusionados por probar la interfaz actualizada de Android 12, pero lamentablemente esto no será así.

Cabe mencionar que el LG V50 ThinQ fue el primer smartphone de la marca en ofrecer conectividad 5G, así como especificaciones de alta gama que, en su momento, fueron de los dispositivos más completos del mercado.