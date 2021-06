Hoy en día cambiar el idioma en el sistema operativo Android no es nada complicado, de hecho, es una de las acciones más fáciles que puede hacer el usuario, sin embargo, la situación con las aplicaciones de terceros es una cosa diferente y más complicada, ya que la mayoría pueden tener un soporte de idioma limitado.

De acuerdo con recientes informes, en un futuro próximo, la función de traducción de aplicaciones se integrará en algunos teléfonos inteligentes de Google, es decir, en los actuales dispositivos Pixel.

Se dice que Google, gracias a su más reciente tecnología para el reconocimiento y traducción de diferentes idiomas, tiene la intención de aplicar sus avances al desarrollo de Android 12. Hay rumores de que la traducción de aplicaciones aparecerá al menos en algunos modelos de la serie Google Pixel.

Por desgracia, estos dispositivos no están oficialmente disponibles en todas las regiones del mundo, por lo que no sería importante para la mayoría de las personas. Según XDA Developers, son los smartphones Pixel los que podrán traducir el texto de interfaces de apps de terceros.

Aún no se sabe si Google hará obligatorio admitir esta funcionalidad. Si bien no está disponible ni siquiera para los propietarios Pixel, se cree que el lanzamiento tendrá lugar muy pronto y no estará vinculado a ningún modelo en específico.

Con información de XDA Developers