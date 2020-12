Compatibilidad. Esa es una gran palabra cuando se trata de enviar archivos con plataformas tan diferentes. Con Windows no hay tanto problema con las diversas plataformas, pero Apple es muy celoso y muchas veces es complicado mandar archivos que no son con sus formatos o enviar contenidos que no son compatibles con Android. Para esto se puede usar una app como MacDroid.

Si bien esta app es reconocida para realizar transferencia de archivos entre Android y MacOS, haciéndolo más difícil al no usar un iPhone, esta app hace mucho más que eso, aunque eso lo veremos más adelante.

Si bien es muy útil con smartphones, también se puede usar con tabletas, para acceder a tu contenido desde el Finder, de forma rápida y fácil, tal como si conectarás un USB-C, para mover, copiar, eliminar fotografías, música, videos entre otros contenidos. Lo mejor es que permite no solo hacer acciones individuales, sino también carpetas enteras entre ambos dispositivos.

¿Qué necesitas? solo tres sencillos pasos, un cable USB y descargar la app. El primer paso es descargar la app e instalarla, usando el cable, entre tu smartphone/tablet y tu Mac. Abre en la opción “dispositivos” en el menú principal y aparecerá tu dispositivo.

El segundo paso es seleccionar la forma en que se conectará, ya sea ADB o MTP y seguir los pasos para confirmarlo. El tercer paso es abrir Finder e iniciar las transferencias.

Recuerda que se puede también mandar de tu Mac a tu smartphone o tableta Android, por lo que también puedes respaldar los contenidos de los mismos en tu Macbook.

Para que funcione se necesita tener desde MacOS 10.10. Para facilitarte la tarea, te dejamos el siguiente tutorial.

De esta forma, Macdroid es una alternativa para la transferencia de archivos en Android, que ayuda a copiar los archivos que necesitas consultar desde tu smartphone si sales y no llegas tu Macbook o por si te lo roban, ya tienes un respaldo en tu laptop. Lo mismo se puede hacer con las fotos. Con MacDroid puedes liberar el precioso espacio de tu Android y solo te quedes con las que importen.

Otra alternativa de uso, es como un disco duro externo para tu Mac. así puedes editar archivos de Android sin necesidad de copiarlos en la MacBook, sin necesidad de usar pluggins o extensiones. De esta forma también puedes tener música o programas de tu Mac en tu Android si esas largas esperas de las descargas. Y claro, si usas el modo MTP podrás conectar dispositivos adicionales, como cámaras o reproductores MP3.

Todo esto se puede resumir en este tutorial en donde se te muestra lo fácil que es hacer la transferencia de archivos.

Si encuentras problemas para realizar la transferencia de archivos en Android, debes revisar esta página de ayuda, en donde te explican lo que puede estar interfiriendo en el funcionamiento.

Si deseas probarlo, puedes descargarlo de forma gratuita por siete días o adquirirlo de forma anual por tan solo $19.99 USD. Sin duda es una alternativa superior a otras opciones que no cuentan con integración a finder, edición dentro de la app, modo ATP y modo carpeta.