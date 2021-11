POCO F1 no actualizará a MIUI 12.5

Si posees un smartphone POCO F1 te tenemos malas noticias, pues todo parece indicar su vida útil, en cuanto a software, ha llegado a su fin, al menos oficialmente. Xiaomi confirmó que este dispositivo no se actualizará a MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Esto significa que uno de los smartphones más importantes de POCO, como lo fue el F1, quedará varado en MIUI 12, la versión basada en Android 10, y no dará el salto a nuevas versiones. Este dispositivo, también conocido como Pocophone F1, se lanzó en agosto de 2018 con MIUI 9 en sus entrañas, una versión que se basó en Android Oreo 8.1, y que ahora ha concluido con su serie de actualizaciones importantes.

Se había especulado mucho sobre el dispositivo con respecto a una posible actualización a MIUI 12.5, pero el dispositivo no recibió ni siquiera una versión beta de este, por lo que es casi un hecho de que este equipo ya no tendrá, al menos de manera oficial, la ansiada nueva versión.

Desde Xiaomi Global Community se confirmó lo que todos temían, poniendo fin a todos los rumores. Obviamente, la falta de MIUI 12.5 en el POCO F1 no es el fin del mundo, pues la nueva versión apenas ofrece mucho más que MIUI 12, por lo que no hay nada que una ROM personalizada no pueda ayudar a dar una nueva vida al F1 de POCO.