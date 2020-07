Xiaomi libera la ROM de Telcel, para el Mi A3 a nivel mundial por error

Pide no descargar la versión Mi A3 V11.0.3.0.QFQMXTC

Xiaomi liberó la ROM Mi A3 V11.0.3.0.QFQMXTC, la cual está diseñada para el smartphone Mi A3 de Telcel. El problema está en que por error está llegando a Europa y Asia, en donde los usuarios de la versión global del equipo ya la han descargado.

En la página de Mi Community, Xiaomi pide a los Mi Fans no descargar esta versión que pesa 1.40 GB y bueno, si tu equipo es liberado, aún si vives en México, se recomienda no instalarlo si no deseas tener todo el bloatware del operador.

Entre los contenidos que incorpora y que los mexicanos sufrimos al actualizar está el inicio del equipo con la animación de Telcel, la incorporación de las apps Mi Telcel & Claro Música. Lo peor es que inhabilita una de las dos SIMS.

Se recomienda revisar tener el build QFQMIXM, ya que el que corresponde a Telcel es el QFQMXTC. No hay notificación de la actualización por lo que debes entrar a los ajustes para revisar que no lo tienes y estar pendiente de no instalarlo, en caso de que no lo hayas hecho.

Algunos usuarios creyeron que se trataban de los parches de seguridad de julio, cuando en realidad incorporan los de junio. Xiaomi todavía no ha borrado del servidor esta versión. La marca se encuentra tratando de arreglar este bug.

Con información de Mi Community y Gizmochina