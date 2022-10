Después de mucho tiempo de espera Microsoft finalmente lanzó la actualización de Android 12L para sus dos modelos de smartphones plegables, el Surface Duo y Surface Duo 2. La nueva versión ya está disponible en algunos países y trae consigo novedades importantes.

La actualización destaca porque viene con una interfaz optimizada para dispositivos plegables, por lo que ahora el sistema funciona mucho mejor en estos equipos, ya que la interfaz de usuario se adaptará fácilmente al formato de pantalla, algo que sin duda no ofrecía Android 11.

Además de las optimizaciones también se suma el tema dinámico cuya interfaz se adapta a la paleta de colores presente en el fondo de pantalla. No obstante, cabe destacar que Android 12L no parece Material You, sino que llega con un aspecto similar al de Windows 11

Microsoft trasladó los fondos de pantalla que están presentes en los PC con Windows 11, con un paquete de iconos similares, así como otras modificaciones para acercar la interfaz del Surface Duo a lo que tenemos en el sistema de escritorio.

Android 12L para los Surface Duo tiene además de el tema dinámico mejoras en los ajustes de privacidad, nuevos widgets, animaciones más fluidas y herramientas de accesibilidad que funcionan aún mejor. La actualización está llegando por lotes, por lo que podría tardar algunos días en llegar a todo el mundo.