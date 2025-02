Mide tu ritmo cardíaco con el sensor de huellas de tu Xiaomi

Parece increíble hasta dónde han llegado los teléfonos inteligentes en tan poco tiempo. Hace unos años, estos dispositivos se limitaban a realizar llamadas y ejecutar aplicaciones básicas.

Hoy en día se han convertido en una extensión de nuestro cerebro, almacenando datos personales y reemplazando múltiples productos con funciones avanzadas, todo ello a un costo relativamente bajo.

Xiaomi revoluciona la medición de la frecuencia cardíaca sin wearables

Uno de los avances más interesantes proviene de Xiaomi, que ha integrado una funcionalidad sorprendente en sus teléfonos. Normalmente, para medir la frecuencia cardíaca en tiempo real, necesitarías un reloj inteligente.

Pero con los dispositivos de Xiaomi, solo necesitas un requisito: un lector de huellas en la pantalla. Esta característica, aunque algo oculta en el sistema, permite a los usuarios monitorear su ritmo cardíaco de manera precisa y sin gastar en dispositivos adicionales.

¿Es confiable medir el pulso con un teléfono?

Al no tratarse de un sensor dedicado como el de los relojes inteligentes, podría pensarse que los resultados no serían precisos. No obstante, la tecnología de Xiaomi ha demostrado lo contrario.

El sensor de huellas en pantalla detecta los cambios en el flujo sanguíneo del dedo con un margen de error de apenas tres latidos por minuto. Esto lo convierte en una alternativa confiable para quienes buscan precisión sin invertir en un smartwatch.

Aunque esta función es útil, tiene sus limitaciones. No es tan cómoda como un reloj inteligente, ya que no realiza mediciones de forma automática y requiere la intervención del usuario.

Además, es indispensable que el teléfono cuente con un sensor de huellas en la pantalla; los sensores ubicados en el botón de desbloqueo no son compatibles. Aun así, para mediciones rápidas y esporádicas, esta herramienta resulta ideal.

Cómo activar y usar la medición de ritmo cardíaco en tu Xiaomi

Si tienes un Xiaomi con sensor de huellas en pantalla y quieres probar esta función, sigue estos pasos:

Accede a los Ajustes de tu dispositivo. Dirígete al apartado de “Ajustes adicionales”. Selecciona la opción “Ritmo cardíaco”. Coloca tu dedo en el sensor y espera a que el sistema te muestre los resultados.

Esta herramienta, aunque no es de fácil acceso, es una muestra más de cómo los teléfonos inteligentes continúan innovando y ofreciendo funcionalidades que antes parecían exclusivas de dispositivos especializados.

Fuente: YouTube