El mundo de la telefonía móvil es de lo más variado, y es que, todos los años, gigantes multinacionales se encargan de lanzar al mercado equipos diseñados para satisfacer diferentes necesidades de los usuarios y también ajustarse a sus presupuestos. Existen modelos de gran pantalla, están los que se caracterizan por la duración de la batería, otros dan buena fluidez, etc.

Si te interesa no extralimitarte al adquirir un dispositivo, acá te vamos a contar qué aparatos Samsung te convendrían: desde los más económicos hasta aquellos último modelo que serán la envidia de todos.

Los modelos de bajo costo de Samsung

Para definir fácilmente qué es un celular económico hoy en día, tomamos en cuenta aquellos Samsung que no exceden los $110,000 (Pesos Argentinos). Aunque pueda parecer que las opciones son pocas, 3 modelos destacan del resto: el Samsung A13, A04, y A14.

· Samsung Galaxy A04

El sucesor del Galaxy A03 llega con un display HD+ de 6.5”. En su interior te esperará un procesador octa-core Unisoc y las versiones más vendidas traen 4GB de RAM y 64/128GB de almacenamiento con 5000mAh de batería. Atrás hay una cámara dual cuyo lente principal es de 50MP, mientras que el delantero es de 5MP. Si bien es uno de los celulares y teléfonos más sencillos de la lista, será útil para uso cotidiano.

· Samsung Galaxy A13

Este incluye una pantalla Full HD+ de 6.6”, un procesador de 8 núcleos y la versión más común es la de 4GB de RAM y 128GB de espacio. Atrás tiene una cámara de 50 megapíxeles acompañada de una ultrawide de 8MP y dos sensores de 2MP cada uno. Para selfies, la de 8MP te dará buenos resultados a un precio razonable. La batería es de 5000 mAh e incluye carga rápida para tenerlo al 100% en pocos minutos. En su lateral derecho trae lector dactilar y funciona mediante Android 12.

· Samsung Galaxy A14

Casi entrando a los gama media-baja, el Galaxy A14 incorpora una pantalla Full HD+ de 6.6” potenciada con un procesador MediaTek Helio G80. Las versiones disponibles en el mercado traen 4/6GB de RAM y 64/128GB de espacio interno para guardar todo lo que quieras. En la parte dorsal hay 3 cámaras cuya principal es de 50MP, y para selfies aguarda una de 13MP. También viene con 5000mAh de batería y Android 13.

Celulares Samsung de gama media

La gama media es la más vendida en todas las compañías porque sus celulares y teléfonos potentes cubren al usuario durante varios años antes de tener la necesidad de cambiarlo. Y es que, a diferencia de años anteriores, la brecha con los gama alta es cada vez más corta, por lo cual no es tan necesario invertir una fortuna para adquirir un buen equipo.

· Samsung Galaxy A33

El A33 viene con una pantalla de gran calidad, y es que hablamos de una Super AMOLED de 6.4” cuya tasa de refresco alcanza fácilmente los 90Hz, dando una sensación de fluidez superior a los anteriormente mencionados. Su procesador es de 8 núcleos y viene en versiones de 6/8GB de RAM y 128/256GB de almacenamiento que además puede ser expandido.

Atrás tiene 4 cámaras: principal de 48MP, ultrawide de 8MP, macro de 5MP y una de profundidad que alcanza los 2MP. Por su parte, las fotos frontales son tomadas por una de 16MP. Para concluir, su batería permite la carga rápida y es de 5000mAh. Es resistente ante polvo, agua y caídas desde muy corta distancia.

· Samsung Galaxy A34

El sucesor del modelo anterior viene con una pantalla similar de 6.6” Super AMOLED, pero se diferencia rápidamente al dar una tasa de refresco de 120Hz que alcanza la cúspide de la fluidez. El procesador es un MediaTek Dimensity 1080 acompañado de 6/8GB de RAM y 128/256GB de espacio en su interior.

Atrás trae una cámara triple liderada por una de 48MP, y la de selfies es de 13MP. La batería vuelve a ser de 5000mAh con carga rápida e incluye parlantes stereo, lector dactilar en pantalla, y resistencia tanto ante polvo como agua.

Los últimos lanzamientos de Samsung

Para los que quieren sentir la máxima potencia en sus manos, Samsung lanzó hace poco varios modelos de altísima calidad. No obstante, estos 3 son los que mejores prestaciones ofrecen de acuerdo a su precio: El S23 Plus, S23 Ultra y el Z Fold4.

· Samsung Galaxy S23+

Su pantalla es la imponente Dynamic AMOLED 2X de 6.6” cuya resolución es FHD+ y, como no podía ser de otra manera, viene con la tasa de refresco que alcanza los 120Hz potenciados por un procesador Snapdragon 8 Gen 2 específicamente mejorado para dicho modelo. La RAM alcanza los 8GB y el almacenamiento es de 512GB, por lo cual no hará falta formatearlo anualmente. Las cámaras traseras son triples: sensor principal de 50MP, ultrawide de 12MP, y telefoto de 10MP con zoom óptico 3x. Por su parte, la delantera es de 12MP.

Si bien la batería es de 4700mAh, el sistema está optimizado para durar todo el día sin ningún problema. La carga rápida máxima soportada es de 45W, y podrás estar tranquilo porque viene con resistencia IP68 y parlantes stereo para escuchar de la mejor manera tu música favorita.

· Samsung Galaxy S23 Ultra

De la serie S23, actualmente no existe ninguno más poderoso que el Ultra, por lo cual se ubica entre de mayor potencia en el rubro de los celulares. La pantalla es Dynamic AMOLED 2X de 6.8” a 1440×3088 pixeles de resolución y no se olvidaron de incluir los 120Hz de tasa de refresco. Viene potenciado con un Snapdragon 8 Gen 2 y 12GB con 1TB de espacio interno, algo sencillamente impresionante. Atrás trae 4 cámaras y la principal es de nada menos que 200MP.

Para las selfies será más que suficiente la frontal de 12MP con autoenfocado. La batería es de 5000mAh con carga rápida e inalámbrica, integra el célebre Stylus S Pen, es súper resistente ante polvo y agua, y corre Android 13.

· Samsung Galaxy Z Fold 4

Para los más excéntricos, esta cuarta generación de los smartphones tipo “librito” de Samsung incluye pantalla interior AMOLED de 7.6” con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120Hz, y esconde una cámara de selfies de 4MP. Sin embargo, cuando permanece cerrado entonces la pantalla es de 6.2” AMOLED y tasa de refresco de 120Hz.

Todo esto está potenciado con el Snapdragon 8+ Gen 1 y 12GB de RAM junto a 1TB de espacio interno. La cámara trasera es triple y su sensor principal es de 50MP. Para completar sus características viene con parlantes estéreo, lector de huellas dactilares en el costado derecho, soporte para el Stylus S Pen, y gran resistencia ante agua y polvo.

¿Valen la pena los equipos premium?

La respuesta sencillamente es: depende. La inversión en un celular dependerá del uso, pues no es lo mismo un equipo para una persona que lo precisa poco que para alguien que depende de él para trabajar o divertirse. Si estás dentro de este último grupo y te lo podés permitir, no dudes más y comprá un Samsung premium para no tener que pensar en cambiarlo durante, al menos, 4 o 5 años.