Motorola presentó oficialmente la nueva edición de su smartphone con batería de gran capacidad, se trata del moto g power 2022. En enero de este año, la empresa lanzó al mercado la edición 2021 de este equipo, pero el nuevo modelo llegará a las tiendas antes de lo planeado.

Si bien el nuevo dispositivo ya es oficial, Motorola asegura que el equipo no se pondrá a la venta sino hasta principios de 2022, y solo en Estados Unidos, mientras que en Canadá tardará en llegar unos cuantos meses más. Este terminal no se diferencia mucho del modelo original, por lo que comparte casi el mismo diseño, con algunos cambios en el hardware.

El moto g power 2022 viene con una pantalla LCD IPS de 6.5 pulgadas con resolución de 1600 x 720 píxeles con una frecuencia de actualización de 90Hz.

Internamente, el dispositivo está potenciado por el procesador Helio G37 de MediaTek que trabaja junto con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, pero hay otra versión que ofrece hasta 128 GB de memoria interna, expandible por medio de tarjeta microSD. Como sistema operativo corre Android 11 y su batería es de 5000 mAh con carga de 10W.

En el apartado fotográfico hay una cámara principal de 50 megapíxeles que está junto con un sensor de profundidad y un lente macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 8 megapíxeles.

El nuevo moto g power 2022 estará disponible en color Dark Grove a un precio de 199 dólares la versión básica y 249 dólares la versión con más almacenamiento. Se venderá en Republic Wireless, Metro by T-Mobile, Verizon, Boost Mobiole, Xfinity Mobile, AT&T, Cricket, US cellular y Google Fi. Por ahora no hay información sobre su comercialización en México u otros países.