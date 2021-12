Este año, Motorola lanzó al mercado dos nuevos integrantes de la familia moto g stylus, la versión estándar y el otro con soporte para redes 5G. Ahora, la empresa parece estar trabajando en un nuevo modelo que lanzará en algún punto de 2022, y el cual tendrá el mismo nombre, lo único que lo identificará será el año de lanzamiento.

El moto g stylus 2022 se ha filtrado en una serie de renders donde ha revelado su diseño al completo. Los renderizados CAD han sido compartidos por @OnLeaks, una de las fuentes más reputadas de la industria, por lo que es casi un hecho que el equipo que aparece en los renders será el que Motorola presentará el próximo año, ya que esta fuente siempre ha acertado en sus predicciones, y esta no parece ser la excepción.

So… This is the #Motorola #MotoGStylus2022! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)

On behalf of new Partner @prepp_in -> https://t.co/jFpjMWqdNu pic.twitter.com/tmwi0ofMTJ

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 21, 2021