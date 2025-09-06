The Brilliant Collection: Motorola presenta edición exclusiva con Swarovski del Razr 60 y los moto Buds Loop

Motorola marcó un nuevo capítulo en el diseño móvil presentando “The Brilliant Collection”, una edición exclusiva creada en colaboración con Swarovski que combina innovación y sofisticación.

A partir de hoy, esta colección llega a México con el motorola razr 60 en color PANTONE Ice Melt y los moto buds loop en colores PANTONE Ice Melt & French Oak, piezas creadas con meticuloso detalle para fusionar vanguardia y un brillo único.

Un plegable icónico con brillo propio

El nuevo motorola razr 60 Ice Melt redefine la experiencia plegable, combinando un diseño de lujo con características de primer nivel. Este dispositivo no solo es un smartphone, sino también una declaración de estilo.

Tiene una pantalla principal que ofrece una inmersión total, mientras que la pantalla externa permite interactuar con notificaciones y widgets de forma intuitiva, incluso cuando está plegado.

El acabado acolchado con cristales Swarovski incrustados captura la luz de manera espectacular, evocando la pureza y el brillo de una joya. Es ideal para quienes buscan lo último en tecnología manteniendo una personalidad única.

Tecnología y diseño en perfecta armonía

La colaboración entre Motorola y Swarovski representa la convergencia entre tecnología de vanguardia y lujo refinado.

“The Brilliant Collection” es una primera entrega de una serie que unirá dispositivos con un tema común, destacando la artesanía de élite y diseños innovadores. El motorola razr 60 y los moto buds loop, con cristales Swarovski, manifiestan cómo la moda y la funcionalidad pueden coexistir y brillar en armonía.

Audio inmersivo y estilo distinguido

Complementando al motorola razr 60, los moto buds loop Ice Melt y French Oak ofrecen una experiencia sonora excepcional gracias a su tecnología Sound By Bose.

Estos auriculares entregan graves profundos y agudos claros, ideales para disfrutar música, podcasts y llamadas con una claridad impresionante.

Su diseño ergonómico asegura un ajuste cómodo y seguro, mientras que sus tonos PANTONE reflejan la elegancia y lujo de la colección, convirtiéndolos en un accesorio original que complementa cualquier estilo.

Precio y disponibilidad en México

El motorola razr 60 con cristales Swarovski está disponible desde $21,999 MXN, y los moto buds loop con cristales Swarovski en colores Ice Melt o French Oak desde $4,999 MXN.

Ambos productos se encuentran ya en tiendas Liverpool, Motorola Stores y en la página oficial de Motorola México.

Además, del 11 al 21 de septiembre se ofrecerá un bundle promocional con el motorola razr 60 y los moto buds loop, ambos con cristales Swarovski, por $24,999 MXN en los mismos puntos de venta.