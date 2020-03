Motorola Edge + tendría cámara de 108 MP

Desde enero de este año se viene filtrando información acerca de las características del Motorola Edge+, pero el precio y la configuración de la cámara no se conocían hasta ahora..donde sorprende que sería el primer equipo con sensor principal de 108 MP de la marca.

Hasta ahora solo se sabía que esta línea regresaría el stylus para su uso. De esta forma por fin veremos un smartphone de gama alta que pueda competir con otras marcas.

Los renders del diseño obtenido por TechDroider muestran una configuración con triple cámara trasera, el cual estaría compuesto por otros dos de 16MP y 8 MP, aunque se desconoce si esos son telefoto y ultra angular.

En la parte frontal se emplearía un sensor de 25 MP ubicado dentro de un espacio, con pantalla con diseño curvo de 6.67 pulgadas. El procesador sería un Qualcomm Snapdragon 865. Sería compatible con redes 5G, jack de 3.5mm y batería de 5,170mAh, corriendo Android 10.

Motorola Moto EDGE+ Camera Specs

108+16+8MP Rear

25MP Front

Punch Hole Size is Ofcourse not that Small pic.twitter.com/1bhQqUtA4h

— TechDroider (@techdroider) March 7, 2020