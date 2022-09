Motorola ha lanzado en México dos nuevos smartphones de gama baja pertenecientes a la serie moto e, son equipos que si bien tienen hardware limitado, su diseño da mucho de qué hablar. Son los nuevos moto e22 y moto e22i, los cuales llegan oficialmente al país azteca.

Ambos dispositivos cuentan con altavoces estéreo con soporte Dolby Atmos, así como una pantalla con notch de gota, marcos laterales compactos y una frecuencia de actualización de 90Hz, que hará que la navegación sea más fluida. Motorola promete que los altavoces que incluyen los nuevos teléfonos son un 25 por ciento más potentes que los de la generación anterior, con bajos más profundos.

La pantalla es de 6.5 pulgadas con resolución HD+ cuya relación de aspecto es de 20: 9. Los moto e22 tienen tasa de refresco dinámico, esto significa que según el tipo de contenido que mires, el modo automático ajustará la frecuencia de la pantalla de 90Hz a 60Hz.

En el departamento de las cámaras hay un sensor de 16 megapíxeles con tecnología de inteligencia artificial, así como un sensor de profundidad y una cámara frontal para autorretratos. Con el moto e22 tienes la función de Captura doble para grabar videos con la cámara frontal y posterior al mismo tiempo, mientras que el moto e22i tiene la función Aumenta el ritmo, que es para capturar contenido diferente a lo tradicional.

Los dos teléfonos ejecutan Android 12 como sistema operativo bajo la interfaz My UX, no obstante, el moto e22i, al ser un modelo mucho más limitado en cuanto a hardware tiene la versión Android 12 Go Edition, para ejecutar aplicaciones ligeras.

Motorola ya tiene a la venta estos dos nuevos dispositivos, el moto e22i está disponible a partir de hoy desde 2,999 pesos en colores gris y blanco en el sitio web de Motorola, en las Motorola Store y con los principales operadores del país. Por el otro lado, el moto e22 está disponible en colores negro y azul desde 3,399 pesos.