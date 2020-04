motorola edge+ y motorola edge son lanzados como los modelos flagships de la marca

Motorola ha dado a conocer dos smartphones de la nueva serie edge, los cuales incluyen tecnología avanzada y redes 5G, una pantalla dinámica e inmersiva, prometiendo una incomparable experiencia en fotografía, una calidad de audio sin igual y la batería más duradera de toda la gama de teléfonos 5G de su clase: el motorola edge y motorola edge+.

El motorola edge+ está pensado para ofrecer los máximos niveles de velocidad, potencia y rendimiento 5G, el procesador Snapdragon 865 de Qualcomm. Posee memoria de 12 GB Micron DDR5, hasta un 30% más de ancho de banda y menor consumo de batería. Incluye una innovadora matriz de antena 5G para conexión con doble mmWave y con frecuencias por debajo de los 6 GHz para compatibilidad con 5G a escala mundial y velocidades futuras de más de 4 Gbps, más conectividad Wi-Fi 6.

La nueva pantalla inmersiva Endless Edge en el motorola edge+, envuelve el dispositivo en ambos lados con una terminación en doblez tipo cascada de prácticamente 90° para una experiencia de visualización inmersiva en sus 6,7 pulgadas. La pantalla ofrece una relación de aspecto de 21:9 –relación predeterminada para las películas y los programas de TV más destacados. La pantalla posee mil millones de tonos de colores y calidad de imagen increíblemente dinámica con HDR10+. Con una frecuencia de actualización de pantalla de 90 Hz.

La función Edge Touch, parte del nuevo grupo de funciones de software My UX, permite desplazarse desde el borde hacia arriba o hacia abajo para visualizar las notificaciones o cambiar de aplicación. Los bordes de la pantalla también resultan muy prácticos cuando no tienes el teléfono en la mano. Desde el otro extremo de la sala se iluminan para mostrarte el estado de carga de la batería, llamadas entrantes, alarmas y notificaciones. La nueva experiencia Moto Game Time permite girar el teléfono para utilizarlo de costado tipo consola con dos botones adicionales personalizables ubicados en el borde superior de la pantalla. Y si no quieres usar los bordes de la pantalla, simplemente puedes desactivar el modo Infinito.

El motorola edge+ viene con los altavoces estéreo más potentes de toda la historia de los smartphones, y ajuste de alta precisión para un rendimiento acústico de calidad profesional y una experiencia de sonido mucho más inmersiva. La tecnología de ajuste de audio la aporta Waves, para hacer más fuerte y claro el audio para todos tus temas, videos y llamadas. Waves nace en un estudio de grabación y actualmente es utilizada por ingenieros de sonido, presentadores y productores de TV, cine y música. Ofrece un rendimiento acústico de calidad profesional hasta ahora inimaginable en smartphones.

Con el motorola edge+, la cámara principal es de 108 MP. Con la tecnología Quad Pixel más avanzada, este sensor cuadruplica la sensibilidad a la luz para la captura de fotos perfectamente claras y nítidas independientemente de las condiciones de iluminación. El sistema de triple cámara ofrece una lente para cada toma. Con el zoom óptico de alta resolución, puedes capturar más desde lejos gracias a la lente de 8 MP para telefotos, un lente de ángulo ultra-amplio de 16 MP, o emplea Macro Vision para tomas cercanas y personalizadas.

A los creadores de contenido les encantarán las funciones de video del motorola edge+, que permite grabar en 6, con función de estabilización de video e incluso combina OIS y EIS para una mejor calidad de video aun con poca luz. La nueva función Instantánea de video permite capturar una foto en alta resolución mientras grabas video. El sistema de cámara viene con funciones y características de software intuitivas, como exposición prolongada, que captura efectos llamativos tales como inestabilidad por movimiento y cambios de luz, modo retrato en video, que aplica un atractivo efecto bokeh a tus videos para llevar el foco a tu objetivo. Además, la función OIS dual de la cámara principal y la de telefotos compensa todo tipo de movimiento involuntario para un inmejorable nivel de claridad y detalle independientemente de la situación.

La batería de este smartphone es de 5000 mAh, con una autonomía de hasta dos días. Para mayor comodidad, el motorola edge+ cuenta con carga TurboPower y carga inalámbrica, además la posibilidad de compartir la carga con otros dispositivos muy fácilmente con energía compartida.

El motorola edge+ viene con Android 10 en su versión más purajunto con My UX, que permite a los usuarios personalizar su experiencia para que sea aún más intuitiva y personal. My UX incluye todas las Moto Experiencia que los consumidores ya conocen y aman: desde encender la linterna con un simple agite, hasta abrir la cámara con solo girar la muñeca. Y ahora con motorola edge+, se suman las nuevas interacciones de visualización de bordes, My UX permite a los usuarios llevar música, videos y juegos al siguiente nivel con configuraciones personalizadas y controles avanzados. Los usuarios pueden incluso crear sus propios temas eligiendo entre fuentes, colores, formas de iconos y animaciones de sensores de huellas digitales únicas, por lo que su smartphone será único. My UX realmente pone a los usuarios en control de su experiencia móvil.

Y para quienes desean pasarse a un dispositivo 5G súper equipado a un precio aún más accesible, el motorola edge ofrece exactamente la misma pantalla de 6,7″ con efecto de borde infinito y la misma experiencia de audio que con el motorola edge+. También ofrece la potencia de Qualcomm Snapdragon™ 765 con conectividad 5G para frecuencias inferiores a 6 GHz, batería de 4500 mAh y sistema de triple cámara sumamente versátil con lente principal de 64 MP, lente de ángulo ultra-amplio de 16 MP con Macro Vision y lente de 8 MP para telefotos.

Precio y disponibilidad

En Estados Unidos el nuevo motorola edge+ estará disponible exclusivamente en Verizon, a partir del 14 de mayo por $41.66 USD al mes durante 24 meses en el pago del Verizon.

En Canadá, el nuevo edge+ estará disponible en Bell, Rogers, TELUS y Freedom Mobile

A partir de mayo, motorola edge+ estará disponible en varios países de Europa, en UAE en Etisalat y du y en KSA en stc. En los próximos meses, motorola edge+ comenzará a implementarse en toda la India y en mercados seleccionados de América Latina.

Por su parte, el motorola edge estará disponible en Italia a partir de mayo (con un precio sugerido de 699 €) y se lanzará en varios países europeos en las próximas semanas. En los próximos meses, motorola edge comenzará a llegar a América Latina y Asia Pacífico. En los Estados Unidos, estará disponible a finales de este año.