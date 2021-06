Motorola, parte del grupo Lenovo, anunció un hito histórico para la marca en el país, alcanzando el primer lugar en el mercado de smartphones durante todo el año fiscal (abril 2020 / marzo 2021). En relación al trimestre que va de enero a marzo, la marca registró 24.2% de market share, 11.2 puntos porcentuales más que el mismo período en 2020. Esto representó un incremento interanual de 148% en volumen, en una industria que creció 33%, lo que le permitió alcanzar esa posición, según el IDC Mobile Phone Tracker 1Q21, informe que contiene el análisis del primer trimestre de 2021.

La posición de la empresa también fue muy exitosa a nivel regional, ya que Motorola también logró el récord histórico de la cuota de mercado de la marca en América Latina con el 20.9% durante este trimestre, gracias a un crecimiento interanual de 67% (mientras que la industria sólo creció 19%). La empresa se encuentra en la segunda posición del mercado regional de manera ininterrumpida durante los últimos 5 años.

“América Latina es una región clave para Motorola a nivel global, y México es un mercado muy importante para la región. Estos resultados se deben a los esfuerzos de la compañía, que ha trabajado con el propósito de entender las necesidades de los usuarios en esta nueva realidad, y la importancia que tomó la tecnología para que todas las personas se puedan mantener conectadas. Siguiendo esta premisa, durante el último trimestre Motorola lanzó en México la renovación de su familia moto g, con la llegada de los moto g20, moto g30, moto g60 y moto g100”, comentó Fabio Oliveira, gerente general de Motorola México.

Según el anuncio de resultados financieros de Lenovo a nivel mundial, realizado el 27 de mayo, el trimestre de enero a marzo en particular fue el mejor desde que Lenovo adquirió Motorola: los ingresos del Mobile Business Group (MBG, Motorola) obtuvieron un gran crecimiento de 86% interanual, logrando US $ 1,54 mil millones, e ingresos antes de impuestos (pre tax income) de US $ 21 millones. La expansión de las relaciones con los operadores y retailers en todas las regiones, y un sólido portafolio de productos, con smartphones 5G, hicieron que los volúmenes de teléfonos inteligentes crecieran a una tasa de tres dígitos en América del Norte, Europa y Asia Pacífico, y que la compañía alcance el market share más alto históricamente en LATAM. De cara al futuro, MBG seguirá impulsando su crecimiento con un portfolio de productos renovado e impulsando iniciativas estratégicas, que incluyen hacer que 5G sea más accesible que nunca, y lanzando nuevas experiencias y servicios, incluidos la plataforma “ready for” y ThinkShield para dispositivos móviles.