Motorola presenta sus opciones por El Buen Fin

Comienza la temporada de ofertas más esperada del año. Es momento de renovar tu smartphone con los mejores descuentos. En este Buen Fin, Motorola ofrecerá una amplia gama de opciones en su catálogo con atractivas promociones para que consigas el smartphone que buscas. Las promociones de Motorola este Buen Fin estarán disponibles del 9 al 20 de noviembre a través de las principales cadenas y operadores del país, www.motorola.com.mx, las tiendas oficiales en línea y los Moto Store de todo México.

Puedes elegir el que más se ajuste a tus gustos, necesidades y presupuesto. Desde smartphones con el diseño más innovador, batería para todo el día, pantalla con la mejor resolución y sistemas de cámaras avanzados, encuentra el smartphone que necesitas al mejor precio. A continuación, te compartimos las mejores opciones de Motorola para este Buen Fin, estamos seguros de que encontrarás el smartphone perfecto para ti:

Tecnología a un precio accesible

Si lo que buscas es un smartphone cumplidor, con tecnología innovadora pero que se ajuste a tu presupuesto. El moto e7 plus te enamorará con su atractivo diseño con colores en degradado, con él, podrás pasar todo el fin de semana sin preocuparte por la recarga gracias a su batería de 5,000 mAh que durará más de dos días. Con su sistema de cámara dual de 48 megapíxeles estarás listo para capturar cualquier momento con la mejor resolución. Obtén el tuyo por tan sólo $4,299.00. Disfruta de los exclusivos beneficios de comprar en línea como múltiples formas de pago y seguridad en tus compras.

La emblemática familia moto g

La familia moto g se ha convertido en una de las más queridas de los consumidores. Este es el momento perfecto para que te unas a la familia de moto g lovers. Qué te parece el moto g8 plus se define como la combinación ideal entre una tecnología de cámara increíble, y un desempeño asombroso. Posee una cámara frontal de 25 megapíxeles para obtener imágenes más luminosas y coloridas. Disfruta de tu música con la mejor experiencia y déjate sorprender por su impresionante sonido envolvente Dolby Audio. De $6,499.00 por solo $5,999.00

Ahora si lo que buscas es tener la mejor batería en un smartphone. Te recomendamos el moto g8 power destaca por su poderosa batería de 5,000 mAh. No tendrás que preocuparte por estar conectado a un interruptor, pues te ofrece hasta 2 días de batería con carga TurboPower. Cuenta con un sistema de cuatro cámaras que te da la posibilidad de tener fotografía macro y una cámara frontal con tecnología Quad Pixel. De $5,499.00 por solo $4,999.00

Por su parte, el moto g8 viene equipado con una batería de 4,000 mAh, diseñado para durar hasta 40 horas con una sola carga. Cuenta con una pantalla Max Vision HD+, un potente altavoz y un procesador Snapdragon™ 665 octa-core. De $4,699.00 por sólo $4,299.00

¿Quieres renovar tu moto g a la última generación? Déjate sorprender por los nuevos moto g9 play y moto g9 plus. El moto g9 plus integra un poderoso procesador Snapdragon 730G que lo vuelve mucho más rápido y duradero, para experiencias largas como ver películas, navegar en redes sociales o jugar videojuegos. Mientras que el moto g9 play posee un sistema triple cámara con tecnología Quad Pixel y una batería de 5,000 mAh de larga duración. Consigue tu moto g9 plus por $7299.00 o el moto g9 play por $5299.00. Adquiérelos a 12 meses sin intereses y 1 año de garantía.

Familia motorola one

Si lo tuyo es disfrutar desde tu smartphone viendo tus películas y videojuegos favoritos, el motorola one vision es el ideal para ti, gracias a su pantalla ultra amplia Full HD+ CinemaVision es como llevar un cine en tu bolsillo. Con su modo Night Vision mejora el desempeño en entornos poco iluminados o simplemente captura fotos de alta resolución. De $7,999.00 por tan solo $6,999.00

Si eres un generador de contenido y disfrutas de compartir tu talento en redes sociales, el motorola one action será tu mejor aliado, gracias a su action cam con sistema de triple cámara podrás grabar en formato horizontal con una sola mano y reproducir en horizontal. De $6,499.00 a $5,999.00

Si lo que buscas es un smartphone con el que puedas tomar fotos totalmente innovadoras, la cámara Macro del motorola one macro te permite acercar a tu objeto a una distancia mínima de hasta dos centímetros, sin tener que incorporar ningún accesorio extra. Lo encontrarás de $5,499.00 a $4,999.00

¿Buscas el smartphone perfecto para tus selfies? El motorola one hyper es el indicado, con su cámara pop-up de 32 Megapíxeles estarás listo para disparar en menos de un segundo y obtendrás selfies con un nivel de detalle increíble. Además, la cámara pop-up cuenta con protección contra caídas y se oculta detrás de la pantalla, para que disfrutes mejor tu contenido. De $8,999.00 por tan sólo $7,499.00

Si buscas un diseño sofisticado con un sistema de cuatro cámaras, te recomendamos el motorola one zoom. Destaca por integrar un zoom óptico de alta resolución y un estabilizador óptico de imagen; tus fotos serán mucho más nítidas como tomadas con cámara profesional. Con su pantalla OLED de 6.4 pulgadas tendrás una experiencia inigualable. De $9,999.00 a $8,999.00

Por otro lado, el motorola one fusion+ integra un sensor de 64 MP de ultra-alta resolución con el que disfrutarás de una claridad y precisión de colores excepcional. Además, tendrás una experiencia de entretenimiento optimizada con una pantalla completamente inmersiva, que se extiende de borde a borde. Mientras que el motorola one fusion posee una potente batería de 5,000 mAh con carga rápida TurboPower no tendrás que preocuparte por disfrutar de tus contenidos durante horas. Este smartphone lo puedes encontrar en versión de 64GB y 128 GB. Ambos dispositivos integran la versión más pura de Android 10 con exclusiva experiencia My UX con la que podrás personalizar tu smartphone a tu gusto. Disfruta del motorola one fusion+ por $6999.00 o adquiere el motorola one fusion de 64GB por $4,999.00 y el motorola one fusion de 128 GB por $5,699.00. Adquiérelos a 12 meses sin intereses y 1 año de garantía.

Un smartphone nostálgico e innovador

Si quieres tener en tus manos uno de los smartphones más atractivos e inspirado en un ícono de la moda y cultura pop, te presentamos el motorola razr. Fusiona un diseño sofisticado y vanguardista con la tecnología más innovadora. Cuenta con diseño compacto y de bolsillo que se abre y revela una pantalla táctil de tamaño completo de última tecnología. Puede ser tuyo en color negro o blush gold a $29,999.00 con 35% de descuento adquiriéndolo directo en Moto Stores y motorola.com.mx.

Aprovecha las ofertas de Motorola a través de las principales cadenas y operadores del país, www.motorola.com.mx, las tiendas oficiales en línea y los Moto Store de todo México.