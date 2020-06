Motorola Razr 2 sería lanzado hasta el 2021 

Recientemente se estuvo rumoreando que Motorola estaba próximo a lanzar al smartphone Razr 2. Al parecer esto ya no va a suceder en este año.

El segundo modelo del dispositivo plegable de Motorola sería lanzado hasta 2021, según Ross Young, CEO de Display Supply Chain Consultants, quien en su cuenta de Twitter dio a conocer la noticia

La razón principal del retraso es por la pandemia, ya que ha afectado la fecha de lanzamiento, si bien aclara que aún si se lanza en este año, la disponibilidad sería hasta 2021.

We hearing that the Motorola Razr 2 is delayed a quarter due to COVID-19. Not likely available until 2021.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 18, 2020