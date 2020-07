Ninguna vacuna, ni la del Covid-19 puede controlar a la gente: Pfizer

A pesar de que se ha desmentido que se pueda incluir chips en las vacunas en especial la de Covid19, tal como el mismo Bill Gates ha declarado, el desconocimiento de la gente los ha llevado a creer teorias conspirativas hechas por gente con fines decausar incetudumbre. Ahora es el fabricante Pfizer quien asegura que ninguna vacuna puede controlar a las personas.izer

Las vacunas han sido un arma para desaparecer varias enfermedades que se erradicaron hace muchos años, pero que gente que se opone por desconocimiento, han logrado que enfermedades como el sarampión, regrese y contagie a las personas.

En el caso del Covid-19, como se sabe, no hay vacunas para proteger a las personas y aún si lo hubiera, su distribución sería lenta. Motivo por el cual los conspiradores han aprovechado para sacar ideas de que esta vacuna tendría un chip para controlar la gente (cuando evidentemente el chips de sus teléfonos, televisores y tabletas en donde ven esa información, es quien los está controlando, por artículos sin sustento científico).

Debido al interés de las farmacéuticas por tener lista una vacuna, a nivel mundial, se trabaja contra reloj. Pfizer es uno de los laboratorios que está tratando de tenerla lista y es de los “acusados” en incluir el uso de chips dentro de la misma para controlar a las personas y servir a “gobernantes poderosos” (que dicho sea de paso, jamás mencionan quienes sonen esas teorías). Lo curioso es que estas personas que lo alegan seguramente han sido vacunados previamente, lo que desmiente la teoría que defienden.

Alejandro Cané, jefe de Asuntos Científicos de la División de Vacunas de Pfizer, en la entrevista que le realizó CNN declaró que no existe ningún motivo para que su empresa, así como otros laboratorios que están trabajando en una vacuna contra el covid-19, implanten un chip, para controlar a las personas.

Las vacunas son evaluadas por diferentes organizaciones para revisar que cumplan con la seguridad y eficacia que deben ofrecer a las personas que se les administre.

Lamentablemente, la gente que deseaba un mundo sin vacunas, ahora se les cumplió y esperemos no lamenten que todavía no pueda elaborarse una. Para los que creen en dichas teorías, se les ha olvidado que la implantación de chips existen, con fines de seguridad, y no, no son “inyectados”.

Con información de CNN y CNN2