Desde hace varios meses se viene rumoreando sobre el posible lanzamiento del Pixel Fold, el primer teléfono plegable de Google, el cual vendría a competir con el Galaxy Fold de Samsung. Todo mundo apuntaba que en el evento de presentación de los Pixel 6 también veríamos al Pixel Fold, pero no fue así, aunque ahora entendemos las razones.

Según los nuevos rumores, Google está cancelando el desarrollo del Pixel Fold, quizás no sea algo definitivo, pero la empresa ha pausado su presentación indefinidamente. Un informe revela que Google ha confirmado a múltiples fuentes de la cadena de suministro que el Pixel Fold ha sido cancelado y no será lanzado al mercado.

Esto ha causado que algunos puntos de venta estén reportando una cancelación, pero hasta el momento no se sabe con certeza si realmente el proyecto ha finalizado o se retrasa indefinidamente.

Due to the Google cancellation and some delays/slower ramps at Chinese brands, we have lowered our 2021 foldable smartphone panel forecast from 10.4M to 9.9M. The Z Flip 3 & Z Fold 3 are expected to beat our 2021 forecasts by a combined 3%. Expect >100% growth in 2022 to over 21M

