En marzo, la compañía telefónica HMD Global presentó nuevas versiones de sus teléfonos básicos más simples, el Nokia 105 y el Nokia 110. Ahora la colección de teléfonos básicos parece seguir ganando impulso con el nuevo modelo Nokia 105 Plus.

Desde Twitter se compartió una imagen promocional que muestra los teléfonos Nokia 105 y Nokia 105 Plus. De este dúo, el Nokia 105 Plus aún no ha sido anunciado oficialmente. Lo más destacado de la versión Plus en la imagen promocional han sido la grabación automática de llamadas y un reproductor de música MP3 como sus principales funciones.

Nokia 105 and Nokia 105 Plus are launching soon in India. Plus brings the feature for auto call recording. Both get wireless FM radio ? #Nokia @NokiamobileIN pic.twitter.com/vSKBMcmhbk — Narender Singh (@singh_nsk) April 20, 2022

No obstante, la diferencia entre el modelo Plus y el estándar parece ser una ranura para tarjeta de memoria que el Nokia 105 no contiene. El nuevo modelo ha sido visto como una opción de color rojo oscuro, pero por lo demás no hay información sobre si estará disponible en más colores.

Otras características del Nokia 105 y Nokia 105 Plus incluyen el sistema operativo Nokia Series 30+, pantalla de 1.77 pulgadas con resolución QQVGA, conexión de red móvil GSM o 2G, radio FM, conexión microUSB y conector para auriculares de 3.5 mm, luz LED de linterna y batería fácilmente reemplazable. También está el clásico juego de la viborita.

Todavía no se sabe si HMD Global tiene la intención de lanzar el Nokia 105 Plus solo en la India o también en otros países.