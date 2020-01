Nokia 6.1 Plus comienza a recibir Android 10 de forma oficial

Hace solamente unas horas atrás, Nokia Mobile confirmó la disponibilidad de Android 10 para el Nokia 6.1 Plus, uno de los smartphones que llegó en julio de 2018 con Android 8.1 Oreo y en 2019 recibió la actualización a Android 9.0 Pie, pero finalmente recibe su posiblemente última actualización.

Nokia 6.1 Plus users, you ready? Your phone’s are now running on the latest Android 10 update . Tap into your smartphone’s upgraded experience and access the latest features today. Have you already upgraded? Let us know in the comments below!?https://t.co/KHlUcTyy76 pic.twitter.com/7KC9wSOb2V

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) January 6, 2020