Nokia 9.2 se retrasa hasta el otoño del 2020

Nokia 9 PureView se convirtió en el smartphone insignia de HMD Global para el 2020, mientras su sucesor, el Nokia 9.2 no llegaría muy pronto de principio, pues un reporte sugiere que hubo un retraso por un cambio de hardware que realizó el fabricante.

Según un reporte por parte de Nokia Anew en Twitter revela que el Nokia 9.2 PureView se retrasó hasta el otoño de 2020 debido a que cambiarán el procesador. En un inicio este móvil tendría un Snapdragon 855 que finalmente fue cambiado por un Snapdragon 865 para darle el hardware más reciente, pero este cambio implica un retraso importante en su lanzamiento.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v

— Nokia anew (@nokia_anew) December 30, 2019